Instagram lança ferramenta para recuperar conta em caso de invasão

Nesta sexta-feira, 16, o Instagram apresentou novidades para auxiliar usuários a manterem suas contas seguras. A plataforma está testando um recurso que vai enviar avisos caso um perfil que seja suspeito de estar se passando por outra pessoa te envie uma solicitação para te seguir. Os mesmos avisos serão desenvolvidos nos próximos meses para mensagens diretas (DMs) que forem enviadas por contas suspeitas.

Além disso, para contas autenticadas na rede social, o selo azul de verificação ficará visível em outros lugares para uma rápida identificação de autenticidade. Agora, o selo azul aparece ao lado do nome da conta nos Stories e, também, na página das DMs. Em breve, ficarão visíveis no feed.

Para recuperar a sua conta, o Instagram está lançando uma opção que permite que os usuários peçam aos seus amigos que confirmem sua identidade para recuperar rapidamente seu perfil. O recurso estava em fase de testes desde o começo de 2022 e, agora, estará disponível para todos da rede social.

Outra ferramenta anunciada, é um formulário para pedir suporte ao Instagram caso o usuário tenha perdido o acesso à conta. O recurso poderá ser usado caso haja suspeita de que o perfil foi invadido ou se o dono da conta tiver esquecido a senha.

Ainda, o usuário pode recorrer ao formulário se o código de login for enviado para um número de celular ou email ao qual não tem acesso, se alguém sar seus dados e informações pessoais para criar uma nova conta ou caso sua conta foi desativada. Se seu perfil estiver associado a mais de uma conta, é possível selecionar para qual delas obter suporte.

Além dessas novas ferramentas, o Instagram já disponibiliza recursos para preservar a privacidade da conta do usuário, como as opções ‘Autenticação de Dois Fatores’ e ‘Verificação de Segurança’, que podem ser acessados no seu perfil clicando em ‘Configurações’ e, depois, em ‘Segurança’ para selecionar a opção desejada e seguir com o passo a passo do app.