Instagram lança retrospectiva 2022; veja como fazer o seu ‘Recap’ no Reels

Na toada das retrospectivas de final de ano, o Instagram lançou nesta segunda-feira, 19, o o Recap, uma série de modelos que permite que os usuários criem a sua própria retrospectiva com os melhores momentos de 2022.

Na retrospectiva, podem ser utilizadas até 14 mídias publicadas ao longo do ano, que vão ser compiladas em formato de Reels, ou seja, de vídeos curtos compartilháveis. Além disso, é possível adicionar a narração de uma celebridade para o seu Reels. Na versão em inglês, é possível colocar narrações com a voz de artistas como DJ Khaled, Bad Bunny ou Priah Ferguson.

Para fazer a sua própria retrospectiva, o próprio Instagram vai criar um banner com o Recap, que pode ser encontrado no perfil dos artistas parceiros ou no topo do feed de notícias da rede social. Em seguida, é só realizar o passo a passo.

Além do Recap, o Instagram divulgou nesta segunda a lista com as músicas, os artistas, as hashtags, os filtros e os criadores mais populares neste ano. Veja abaixo.

Músicas mais populares usadas por usuários brasileiros:

Acorda Pedrinho - Jovem Dionísio;

like that - Bea Miller;

Desenrola Bate Joga de Ladin (feat. DJ Biel do Furduncinho) - L7NNON;

Quem Não Conhece Tá Sem Internet - MC Marks;

Na Rebolada - Os Quebradeiras;

Malvadão 3 - Xamã;

Alive (It Feels Like) - Alok;

As It Was - Harry Styles;

Dançarina - Pedro Sampaio;

Envolver - Anitta.

Hashtags mais usadas por usuários brasileiros:

#amor;

#empreendedorismo;

#fitness;

#humor;

#makeup;

#meme;

#moda;

#musica;

#saude;

#tbt.

Cantores mais populares em Reels de usuários brasileiros:

Criadores brasileiros que mais conquistaram seguidores a partir dos Reels:

Filtros mais populares usados por usuários brasileiros:

Locais mais populares marcados nos Reels por usuários brasileiros:

Belo Horizonte, Brasil;

Brasília, Brasil;

Curitiba, Brasil;

Fortaleza, Brasil;

Goiânia, Goiás, Brasil;

Porto Alegre, Brasil;

Recife, Brasil;

Rio de Janeiro, Brasil;

Salvador, Brasil;

São Paulo, Brasil.

Adesivos mais usados nos Reels por usuários brasileiros