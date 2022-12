Instagram cria ‘Stories de notas’ para mensagens curtas que expiram em 24 horas

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 13, novos recursos para turbinar o aplicativo de fotos e vídeos, que passa por grandes transformações neste ano para manter a atratividade entre os usuários. As novidades incrementam as mensagens diretas (DMs, na sigla em inglês) e os Stories, as fotos que expiram em 24 horas.

A plataforma da Meta inaugura uma funcionalidade similar a um “Stories de texto”. A funcionalidade permite que usuários escrevam mensagens curtas de até 60 caracteres e com visualização de tempo limitado, de até 24 horas. Em cada publicação, usuários vão poder responder e interagir com cada nota, bem como enviar adesivos de interação específicos. A novidade é batizada de “Notas nas DMs” pela rede social.

As notas vão poder ser compartilhadas apenas para pessoas que se seguem mutuamente ou na lista de Melhores Amigos, com perfis selecionados pelo usuário. Por causa disso, não será possível ver quem visualizou sua nota, ao contrário dos Stories, que estão abertos ao público.

Na interface do app, as Notas nas DMs vão ficar localizadas na aba das conversas de mensagens diretas, com cada ícone do perfil dos amigos que usarem o recurso.

O lançamento dessa novidade é global, chegando aos usuários de forma gradual a partir desta terça-feira, 13. A funcionalidade vai funcionar com todos os sistemas operacionais de dispositivos móveis em que o aplicativo está disponível.

Além do lançamento das Notas nas DMs, o Instagram testa outras duas ferramentas.

Na primeira, o usuário vai poder indicar amigos para participar da corrente “Sua Vez”, adesivo que incentiva usuários a compartilhar Stories com um tema definido. Esse novo recurso vai surgir com um botão na parte inferior do Stories com o botão escrito “Passar adiante” e, assim, será possível indicar pessoas.

A outra novidade é permitir que dois ou mais indivíduos salvem publicações de terceiros em pastas conjuntas, de modo que as pessoas possam rever a fotografia ou vídeo arquivado. Dessa forma, será possível reunir em pastas alguns posts que sejam de interesse comum entre as pessoas.

Essas novidades vêm na esteria da crise por que passa a Meta, empresa dona do Instagram, WhatsApp e Facebook. Os apps da companhia, comandada por Mark Zuckerberg, vêm perdendo usuários nessas plataformas em decorrência da competição com o app chinês TikTok.

Por esse motivo, uma série de mudanças e atualizações vêm ocorrendo nos últimos meses, com objetivo de manter e até aumentar o número de usuários nessas redes sociais. Recentemente, o Instagram ultrapassou a marca de 2 bilhões de usuários mensais.