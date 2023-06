Instagram se ‘inspira’ no Telegram e lança canais de transmissão

O Instagram anunciou na quinta-feira, 15, novidades para a plataforma. A rede social de Mark Zuckerberg está expandindo os canais de transmissão para todo o mundo com novos recursos e possibilidades de interação para contas de diferentes tamanhos e nichos. Ferramenta tem a mesma proposta da já existente no Telegram.

Os recursos, que vão se tornar disponíveis para todos os usuários gradualmente, vinham sendo testados nos EUA desde fevereiro. Entre as novas ferramentas para os criadores, se destacam os canais de transmissão. Eles podem ser encontrados por qualquer um no Instagram, mas, para ter acesso pleno ao que é postado e receber notificações quando houver novas publicações é preciso seguir o criador de conteúdo que o criou e estar inscrito no canal.

Ferramenta 'canais de transmissão' será disponibilizada para todos os usuários globais da plataforma Foto: Instagram/Divulgação

Junto a eles, são disponibilizados novos controles de apoio no gerenciamento e promoção, como a possibilidade de adicionar um moderador para ajudar o criador a gerenciar membros, mensagens e conteúdo no geral. O objetivo, segundo a empresa, é facilitar a comunicação rápida e em grande escala dos criadores de conteúdo.

No Brasil, a apresentadora Sabrina Sato, o DJ Alok e os influenciadores Lucas Rangel e João Pedro Motta já aderiram à ferramenta, que pode ser acessada por um link disponível na bio de seus perfis. O recurso, entretanto, só está disponível para a navegação através do celular.

A rede social também aposta em novos modelos de enquetes. Agora, a opção conta com a possibilidade de seguidores responderem perguntas feitas pelos criadores de conteúdo, permitindo que os questionários possam também ser utilizados num sentido contrário ao que é feito.

O Instagram não é a única rede social da Meta a anunciar os chamados canais de transmissão. No início deste mês, o WhatsApp anunciou o Canais, de função e nome iguais ao recurso do concorrente Telegram.