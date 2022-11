Instagram suspende contas de usuários em todo o mundo; problema foi resolvido

Publicidade

Durante toda a segunda, 31, usuários do Instagram relataram que suas contas estavam sendo bloqueadas. Segundo eles, ao acessar o perfil na rede social, o app direciona para uma tela que informa a suspensão da conta, com informações para recorrer da decisão. Outros usuários também reclamaram de queda no número de seguidores. No final da tarde, porém, o problema começou a ser solucionado.

A Meta, holding de Facebook, Instagram e WhatsApp, confirmou o problema, mas não deu explicações técnicas para o caso. “Hoje mais cedo, um bug fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessar suas contas no Instagram. Isso fez com que um pequeno número de contas notassem uma mudança temporária na quantidade de pessoas que as seguiam. Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os impactados e pedimos desculpas pelo inconveniente”, disse um porta-voz da empresa.

De acordo com o site DownDetector, que monitora atividades em redes sociais, a plataforma de fotos registrou alta de reclamação desde às 9h50 da manhã e pode ter afetado mais de 7 mil usuários em todo o mundo. No Twitter, muitos usuários estão compartilhando imagens das contas que foram suspensas, afirmando que a rede social informa um prazo de 30 dias para recorrer da decisão.

Eu não postei nada, não comentei nada, não curti nada e o Instagram suspendeu minha conta do nada (???) 😍🥰 pic.twitter.com/ATcum2FfOi — Felipe Augusto (@felipe_agst) October 31, 2022

De acordo com os relatos, não houve aviso ou notificação do Instagram a respeito de qualquer atualização necessária no cadastro da rede social antes dos perfis serem bloqueados. Contas em diversos países, incluindo o Brasil, foram afetadas.

Além disso, usuários que não tiveram a conta suspensa observaram uma queda no número de seguidores e de perfis seguidos na rede social. Os números passaram a ser restabelecidos no final da tarde.

Durante o problema, usuários brasileiros especularam que o problema tinha algum tipo de conexão com as eleições, ocorridas neste domingo, 30. A companhia, porém, refuta a tese.

