Instagram ultrapassa TikTok e se torna o aplicativo mais baixado do mundo

O número total de usuários ativos mensais do Instagram cresceu 13 milhões só no último trimestre de 2023, totalizando 1,47 bilhão. Já o de usuários ativos do TikTok caiu 12 milhões no mesmo período, atingindo 1,12 bilhão no total.

Apesar do baque, o TikTok continua apresentando maior engajamento. Segundo a Sensor Tower, os usuários passaram em média 95 minutos no TikTok no quarto trimestre de 2023, 62 minutos no Instagram, 30 minutos no X (antigo Twitter) e 19 minutos no Snapchat.