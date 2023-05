Instagram vai lançar app de texto para ser substituto do Twitter

O Instagram deve lançar um novo aplicativo focado em texto, segundo Lia Haberman, da newsletter especializada ICYMI. O aplicativo permitirá que o usuário crie postagens de até 500 caracteres, semelhantes ao Twitter, em uma linha do tempo e deve ser lançado até junho para criadores de conteúdo.

Segundo Lia, que divulgou uma imagem supostamente vazada do aplicativo, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, está promovendo reuniões secretas com alguns criadores de conteúdo para compartilhar detalhes. Na imagem, a novidade é descrita como um “novo aplicativo baseado em texto do Instagram para conversas”. De acordo com Lia, o app tem sido chamado de P92, Projeto 92 ou Barcelona.

Os usuários poderão acessá-lo com o login e senha do Instagram, e, assim, seu nome de usuário, biografia e seguidores serão transferidos automaticamente da conta principal para o novo aplicativo. A sincronização com o Instagram inclui também as contas bloqueadas e as palavras ocultas, que serão automaticamente transferidas para o novo app. Segundo Lia, até então não há um plano definido de monetização.

Além da possibilidade de postar com texto, o usuário poderá adicionar links, imagens e vídeos de até 5 minutos às postagens. O aplicativo terá um feed mostrando os seguidores e conteúdo recomendado e deve ser compatível com outros aplicativos, como o Mastodon, o que, segundo a imagem, possibilitará que o usuário acesse novas audiências. Com isso, os usuários dessas outras plataformas poderão pesquisar, seguir e interagir com o perfil e o conteúdo das contas do chamado P92.