Instagram vai ter campo para pronomes de gênero no Brasil

O Instagram está expandindo o campo para inserção de pronome de gênero no perfil dos usuários, anunciou a empresa nesta quarta-feira, 4. Antes restrito aos Estados Unidos, agora contas habilitadas em português e espanhol, entre outras línguas, poderão exibir o recurso.

Os pronomes de gênero permitem que usuários apontem como preferem ser chamados por terceiros. De forma informal, era possível encontrar perfis que utilizavam o campo de “bio” (autodescrição) para apontar os pronomes de preferência, como “ele/dele”, “ela/dela”, “elu/delu”.

“Observamos que os pronomes já eram incluídos de diferentes formas no perfil, como no nome de usuário ou na própria descrição da bio”, afirma o Instagram, em nota. Com a expansão do recurso, a plataforma atende a demandas da população LGBT+ por mais inclusão e diversidade. “Queremos construir um ambiente seguro e acolhedor para as pessoas da nossa comunidade”.

No Instagram, é possível incluir os pronomes de preferência com o seguinte passo a passo: acesse o próprio perfil e clique em “Editar perfil”. O campo de “Pronomes” estará abaixo do nome de usuário.

Em português, as opções disponíveis são “ela/dela”, “ele/dele” e “elu/delu”.