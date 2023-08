Google vai permitir que usuários usem inteligência artificial para resumir páginas da internet

O Google informou nesta terça-feira, 15, que o produto de inteligência artificial (IA) generativa da empresa vai permitir que usuários usem a ferramenta para resumir artigos e páginas da internet, recebendo informações de conteúdos com maior tempo de leitura. O recurso, ainda em testes, funcionaria fora do buscador da companhia.

A funcionalidade “foi especificamente projetada para ajudar as pessoas a se envolverem mais profundamente com o conteúdo em formato longo, facilitando a busca enquanto navegam na web”, escreveu Rany Ng, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google para busca, em um post no blog.

Ferramenta de inteligência artificial generativa do Google permitirá resumir artigos mais longos e informações detalhadas Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Com a nova ferramenta, o Google disse que os usuários podem “tocar” para exibir uma lista de pontos-chave gerados por IA abordados em um artigo, bem como acessar um recurso para “explorar na página”, que fornece um resumo das perguntas respondidas no artigo e links para seções relevantes.

No início deste ano, o Google lançou a “experiência de busca generativa” (ou SGE, na busca em inglês), pela qual os usuários podem testar uma versão experimental de seu mecanismo de busca que exibe respostas geradas por IA acima da lista tradicional de resultados.

A empresa tem se esforçado para reinventar seu mecanismo de busca principal depois que a Microsoft abalou o mercado ao incorporar tecnologia da startup OpenAI em seu mecanismo de busca Bing. Publishers ainda estão lidando com os efeitos da IA generativa, que pode gerar texto e imagens a partir de prompts simples.

Continua após a publicidade

O Google disse que o novo recurso vai gerar resumos apenas para conteúdo gratuito para leitura. “Ele não fornece pontos-chave para artigos marcados como restritos por pagamento e as editoras têm controle sobre isso”, escreveu Ng, acrescentando que a empresa vai “reunir feedback e aprender o que funciona melhor tanto para as editoras quanto para os usuários, à medida que evoluímos este experimento ao longo do tempo”. / WP Bloomberg