iPhone 15: vendas do smartphone da Apple podem começar em setembro nos Estados Unidos

A expectativa para o próximo iPhone só aumenta, com o lançamento cada vez mais próximo. Agora, de acordo com reportagem da agência americana de notícias Bloomberg, o próximo smartphone da Apple, batizado informalmente de iPhone 15, pode ser anunciado em evento no dia 12 ou 13 de setembro. Com isso, espera-se que as vendas comecem no dia 22 do mesmo mês.

Essa data, no entanto, pode ser alterada. O veículo especializado Apple Insider noticiou que o analista do Bank of America Wamsi Mohan, que já antecipou informações da Apple, aposta que o iPhone 15 terá o lançamento atrasado. Por isso, a estreia só vai acontecer entre outubro e dezembro, por conta de um suposto atraso na chegada de peças para a produção dos aparelhos.

Se seguir o calendário dos anos anteriores, a Apple deve confirmar a data do evento para o novo iPhone nas próximas semanas.

iPhone 15 pode ser lançado em setembro Foto: Mark Lennihan/AP

À medida que esse lançamento se aproxima, a Apple enfrenta um cenário desafiador na indústria de smartphones: a desaceleração do mercado. Os lançamentos anteriores de iPhones eram muito esperados, mas, desta vez, a Apple estaria enfrentando um mercado menos ávido por novidades. Segundo a Bloomberg, a empresa admitiu uma queda no mercado de smartphones nos EUA ao longo dos últimos dois trimestres, apresentando um desafio para o iPhone 15.

O novo celular da Apple promete trazer recursos como bordas mais finas e moldura de titânio, segundo rumores recentes da cadeia de produção.

