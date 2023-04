iPhone ganha acesso ao ChatGPT com atalho no iOS; conheça o S-GPT

Após o sucesso do ChatGPT, desenvolvedores e empresas tentam integrar a ferramenta de inteligência artificial (IA) da OpenAI a diversas soluções do mercado, em tentativa de torná-las mais ágeis e dinâmicas. Agora, esse é o caso do iPhone.

O desenvolvedor Federico Viticci criou um atalho no iOS, sistema operacional do iPhone, com integração à versão paga do ChatGPT. O nome da brincadeira se chama S-GPT, onde o “GPT” é o modelo de linguagem natural criado pela OpenAI e o “S” é de “Shortcut” (atalho, em inglês) — que também é uma referência velada à Siri, inteligência artificial da Apple.

Após ajustes iniciais (que incluem a escolha de método de pagamento do ChatGPT e a “instalação” do plugin no iOS, que é bem complexa para usuários iniciantes), o S-GPT aparece na tela do iPhone como uma notificação, pela qual o usuário pode fazer perguntas e obter respostas pouco tempo depois.

“Com o S-GPT, eu quis criar uma ponte entre o ChatGPT e os sistemas operacionais da Apple”, escreve Viticci no site MacStories. “Eu olho para como a Microsoft está integrando o ChatGPT com o Windows, e fico com inveja de que isso não é verdade nas plataformas da Apple (e provavelmente nunca seja)”.

Siri não compreende comandos complexos, enquanto o ChatGPT integrado ao iOS consegue cumprir tarefas diversas Foto: Reprodução/Federico Viticci

Entre os comandos permitidos pelo atalho estão resumir o conteúdo exibido em páginas da web, revisar textos, encontrar agenda em lembretes e calendários e até criar playlists no Apple Music, o serviço de streaming da empresa.

Além disso, o desenvolvedor aponta que a integração com o ChatGPT é bem mais inteligente do que com a Siri. No exemplo citado, a Siri não consegue criar uma playlist com “canções das membras da banda BoyGenius” (as artistas Lucy Dacus, Julien Baker e Phoebe Bridgers) — enquanto o atalho no iOS com a ferramenta da OpenAI cumpre a tarefa.

“O aspecto mais poderoso do S-GPT é como o aplicativo Atalhos se integra com o ChatGPT e os dispositivos com foco em privacidade”, diz Viticci.