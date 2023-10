Irmãos que deram golpe de US$ 6,1 milhões na Apple são condenados nos EUA; entenda o caso

Dois irmãos foram condenados nesta semana a 41 meses de prisão federal nos Estados Unidos por aplicar um golpe que resultou em US$ 6,1 milhões de prejuízo para a Apple, segundo reportagem do jornal Times of San Diego de terça-feira, 3.

A dupla Zhimin e Zhiting Liao (conhecidos como Jimmy e Allen Liao) tornou-se conhecida por elaborar um golpe em que importavam dispositivos falsos da China, como iPhone e iPad, e trocavam os produtos por originais nas lojas físicas da Apple, alegando defeito de fabricação. Então, exportavam os eletrônicos para outros países.

Segundo a promotoria, Zhimin visitou 105 lojas em 22 Estados, tentando trocar 720 produtos iPhone e iPad falsificados. Já o irmão Zhithing Liao visitou 200 lojas em 18 Estados, bem como o Canadá, e tentou trocar 718 produtos. No total, mais de 10 mil produtos foram trocados no esquema, que durou cerca de 8 anos, dizem os promotores.

Moradores da cidade de San Diego, na Califórnia, eles foram detidos em 2019. Um terceiro irmão envolvido no golpe, Zhiwei Liao, deve receber uma sentença no fim deste mês, diz o Times of San Diego.

Apple teve prejuízo de US$ 6,1 milhões com golpe dos irmãos Liao Foto: Mike Segar/Reuters

As esposas dos irmãos também foram indiciadas pela promotoria. Cada uma delas se disseram culpadas e foram condenadas a três anos de prisão. Outras oito pessoas também se declararam culpadas.

Em acordo fechado com a promotoria dos Estados Unidos, os irmãos Liao abdicaram de cinco residências em San Diego, de US$ 250 mil em produtos obtidos no esquema e de mais de 200 iPhones.