Após o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), dizer que pretende se reunir com a Amazon, o governo do Estado lançou uma campanha em que pede diretamente a Jeff Bezos, fundador da empresa de tecnologia, para conhecer mais de perto a região — e convoca o empresário a ajudar diretamente a Amazônia.

O apelo para o bilionário — terceiro homem mais rico do mundo, segundo ranking da revista Forbes — veio depois de uma entrevista em que o governador questiona a empresa sobre os ganhos que possui por utilizar o nome do Estado e da floresta Amazônica para construir seu império da tecnologia. Os vídeos, tanto da entrevista quanto da campanha, viralizaram nas redes sociais.

“A Amazon usa o nome do Amazonas, da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente tem que saber, esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá”, disse Wilson Lima em entrevista a jornalistas, mencionando a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, COP-28, que começou na quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Mas Bezos poderia, realmente, negociar pela Amazon?

Apesar de fundador, o bilionário não comanda a empresa desde 2021 e agora é “apenas” membro da diretoria da gigante de tecnologia. Isso significa que, mesmo com influência, o apelo do governador do Amazonas precisa conquistar, também, o restante dos acionistas da companhia, que incluem os fundos de investimentos Vanguard, BlackRock e State Street.

O anúncio da aposentadoria de Bezos da empresa foi feito em fevereiro de 2021, durante um balanço financeiro da companhia. Na época, o bilionário afirmou que Andy Jassy, funcionário de longa data da Amazon, assumiria o cargo de CEO. O fundador passou a ser presidente do conselho, mais distante das funções específicas da varejista e mais próximo dos acionistas.

“Estou empolgado em anunciar que no terceiro trimestre, farei a transição para presidente do conselho da Amazon e Andy Jassy será o CEO”, disse em uma carta aos funcionários. “Eu vejo a Amazon em seu ano mais inventivo na história, tornando este o momento perfeito para essa transição”, escreveu Bezos no documento.

A sua fatia da Amazon, porém, ainda é grande: o empresário detém 10% da empresa, sendo o acionista majoritário desde que saiu da posição de presidente, que ocupava desde a fundação da empresa, em 1994.

Mas Bezos tem se interessado em transformar os papéis em dinheiro novamente. Na última semana, o empresário vendeu ações que geraram cerca de US$ 240 milhões. A expectativa, segundo o canal americano CNBC, é que nas próximas semanas, Bezos ainda faça a venda de 8 a 10 milhões de ações, um total que pode chegar a US$ 1 bilhão.

Parte da motivação pode ser o investimento em seus fundos de filantropia, que incluem iniciativas de combate a mudanças climáticas e crianças carentes. É nessa posição onde ele pode, de fato, fazer a diferença para a Amazônia — ainda que de forma pessoal e fora da Amazon. Em julho deste ano, uma de suas fundações doou US$ 50 milhões para instituições de preservação da região.

Por que a Amazon tem esse nome?

O Brasil tem influência indireta na escolha do nome Amazon pela empresa — mas, ainda assim, guarda parte importante de seu significado. De acordo com Brad Stone, escritor que biografou a empresa no livro “A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a era da Amazon”, a companhia foi batizada com o nome do maior rio do mundo, o rio Amazonas, que se estende da Cordilheira dos Andes até o litoral do Pará.

Segundo o empresário, a alcunha combinava perfeitamente com a ideia de grandeza que ele tinha para o negócio: criar a maior livraria do mundo. A empresa foi criada em 1994 e fez sua Oferta Inicial Pública (IPO, na sigla em inglês), em 1997, quando Bezos deixou de ser o “dono” da Amazon para dividir o valor da empresa em ações.

A ideia também teria unido o significado com o índice de internet dos anos 90. Os sites eram listados em ordem alfabética e Bezos queria dar para a sua companhia algum nome que começasse com a letra A.

Filantropia

Como pessoa física, é possível que Bezos possa fazer um pouco mais pela floresta amazônica. Após deixar a Amazon, o bilionário afirmou que iria continuar engajado nas iniciativas importantes da gigante, mas passará a usar o tempo extra em outros negócios, entre eles os fundos Day 1 e o Bezos Earth Fund, a empresa de exploração espacial Blue Origin e o jornal americano The Washington Post. O patrimônio estimado do empresário é de cerca de US$ 169 bilhões, de acordo com o ranking da revista Forbes.

O The Earth Fund, por exemplo, foi criado em fevereiro de 2020 com uma missão: o combate às mudanças climáticas — a promessa é destinar até US$ 10 bilhões para as causas ambientais do Planeta.

A iniciativa, que prevê encaminhar os recursos para organizações, para ativistas e para a área da ciência, anunciou, em novembro do ano passado, que iria receber cerca de US$ 791 milhões em doação para investir em 16 instituições. Na ocasião, Bezos afirmou que a quantia doada era “apenas o começo” das ajudas planejadas pelo fundo.

Em julho deste ano, uma quantia de US$ 50 milhões foi destinada para a Amazônia pelo fundo. O objetivo é apoiar “grupos locais e internacionais que trabalham na criação e no gerenciamento de áreas protegidas e territórios indígenas, na detecção precoce e na resposta a incêndios florestais, no apoio ao desenvolvimento econômico e a empregos baseados na floresta e na capacitação para mercados de carbono”, de acordo com o site da instituição.

Em setembro, o fundo fez mais uma doação de US$ 2,5 milhões para apoiar uma iniciativa de pesquisa e conservação de 30 espécies de plantas nativas da Amazônia e outras 30 nativas da Mata Atlântica. A instituição não divulgou para quais órgãos o dinheiro foi destinado em nenhuma das doações deste ano.