Kanye West compra rede social Parler após ser banido do Twitter e Instagram

O rapper Kanye West (também conhecido como Ye) vai ser o novo dono da rede social Parler, aplicativo que funciona como uma espécie de microblog, como Twitter e Facebook — mas, ao contrário destas plataformas, não possui moderação de conteúdo. Nos Estados Unidos, o Parler é adotado principalmente por apoiadores de Donald Trump.

Criada em 2018, a plataforma anunciou nesta segunda-feira, 17, a intenção do artista em adquirir a plataforma. A transação deve ser finalizada no quarto trimestre de 2022 e o valor a ser desembolsado não foi divulgado.

O interesse de Kanye West pelo Parler vem após o artista americano ter perfis suspensos no Twitter e no Instagram. Na semana passada, o rapper fez publicações antissemitas nas redes sociais e teve os comentários apagados por violação de política de uso das plataformas. Após a suspensão, Ye se aproximou da administração do Parler, tida como uma plataforma com “liberdade de expressão irrestrita”.

“Em um mundo onde as opiniões conservadoras são consideradas controversas, temos que nos certificar de que temos o direito de nos expressar livremente”, diz Ye em um comunicado emitido pelo Parler.

Os termos do acordo de compra da rede social incluiriam suporte técnico contínuo do Parler e o uso de serviços de nuvem privada e infraestrutura de dados da plataforma.

“Este acordo mudará o mundo e mudará a maneira como o mundo pensa sobre a liberdade de expressão. Ye está fazendo um movimento inovador no espaço da mídia de liberdade de expressão e nunca terá que temer ser removido das mídias sociais novamente. O Parlement (Parler) ficará honrado em ajudá-lo a alcançar seus objetivos.”, afirmou George Farmer, CEO do Parler.