Kanye West não conclui compra da rede social Parler

Em outubro deste ano, o rapper Ye — antes conhecido como Kanye West — havia dado início a compra do microblog Parler, após ter sido banido do Twitter e do Instagram, porém, no último dia 1º de dezembro, a Parlement Tecnologies, dona da rede social, enviou um comunicado por e-mail para o site americano TechCrunch informando que Ye não vai concluir a aquisição.

“A Parlement Technologies confirmou que a empresa concordou mutuamente com Ye em encerrar a intenção de venda da Parler. Esta decisão foi tomada no interesse de ambas as partes em meados de novembro. A Parler continuará buscando oportunidades futuras de crescimento e evolução da plataforma para nossa vibrante comunidade”, diz um trecho do comunicado.

O acordo foi encerrado em novembro, mas a dona da Parler só se manifestou nesta semana. O motivo para esse esclarecimento tardio pode ser pelas recentes polêmicas em que o rapper vem se envolvendo.

Com Elon Musk no comando do Twitter, o rapper teve sua conta recuperada na plataforma há menos de dois meses. Mas, ainda no dia 1º, Ye publicou em seu perfil uma imagem de uma suástica nazista entrelaçada à estrela de Davi — símbolo tradicional do Judaísmo — e teve sua conta novamente suspensa na rede social.

Além disso, no mesmo dia, em uma entrevista com o teórico da conspiração de extrema-direita, Alex Jones, Ye elogiou Adolf Hitler e negou o Holocausto. “Cada ser humano tem algo valioso que trouxe para a mesa, especialmente Hitler [...] Eu sou um nazista”, disse o rapper durante a entrevista.





