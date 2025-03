Líderes de Meta, IBM e Anthropic alertam que a IA vai sumir com trabalho de programadores

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, fez uma previsão ousada na última semana que pode acabar com milhares de empregos no desenvolvimento de software, um setor que historicamente se orgulha de um crescimento recorde. Em apenas três a seis meses, a IA estará escrevendo 90% de todo o código produzido, disse Amodei ao Council on Foreign Relations. “Em 12 meses, poderemos estar em um mundo em que a IA estará escrevendo essencialmente todo o código.”

CEO da Anthropic, Dario Amodei acredita que entre três e seis meses, a IA estará escrevendo 90% de todo o código produzido Foto: Marissa Leshnov/NYT

Embora ele acrescente que a IA acabará sendo capaz de fazer tudo o que os humanos fazem, nem tudo está perdido. Ela dará início a uma era de profunda reflexão sobre como tornar o capital humano o mais engenhoso possível.

“Precisamos pensar sobre a utilidade e a inutilidade de uma maneira diferente do que fazíamos antes”, diz ele. “Nossa maneira atual de pensar não tem sido sustentável.”

No entanto, nem todos concordam com a avaliação severa de Amodei.

Até mesmo os CEOs estão divididos quanto ao impacto da IA no setor de tecnologia

O CEO da IBM, Arvind Krishna, tem uma visão mais conservadora, dizendo a uma multidão no SXSW na úl tima terça-feira, 11, que discorda do cronograma e do resultado de Amodei.

“Acho que o número será mais ou menos 20 a 30% do código que poderá ser escrito por IA - não 90%”, disse Krishna.

Há casos de uso simples em que, sim, a programação automatizada faz sentido, mas há um número igualmente complicado em que ela não faz sentido, acrescenta ele.

Krishna também é otimista quando se trata de programadores. Como a IA pode aumentar drasticamente a produtividade de um programador, ela pode levar a ganhos ainda maiores para a empresa.

“A história tem mostrado que a empresa mais produtiva ganha participação de mercado e, então, você pode fornecer mais produtos, o que lhe permite obter mais participação de mercado”, diz ele.

Mark Zuckerberg expressou um sentimento semelhante. Em uma chamada de resultados em janeiro, ele disse que 2025 seria o ano em que um agente de IA de engenharia de software teria “habilidades de codificação e resolução de problemas de um bom engenheiro de nível médio”. Embora a mudança drástica possa não acontecer até o próximo ano, ele espera que a Meta seja a empresa capaz de dar início à inovação.

No Google, mais de 25% dos novos códigos da empresa já estão sendo produzidos por IA, de acordo com o CEO Sundar Pichai.

No entanto, o Google é um dos vários grandes nomes da tecnologia que tiveram uma recente redução maciça de sua força de trabalho. A Intel e a Tesla também estão entre as que cortaram mais de 10 mil funcionários nos últimos dois anos. O Bureau of Labor Statistics dos EUA prevê que o campo de desenvolvimento de software crescerá 17% entre 2023 e 2033.

