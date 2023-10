LinkedIn anuncia demissão de 668 pessoas em 2ª rodada de cortes em 2023

O LinkedIn, rede social corporativa de propriedade da Microsoft, vai demitir 668 pessoas, anunciou a companhia nesta segunda-feira, 16. Ao todo, a companhia possui cerca de 20 mil trabalhadores.

Os cortes afetam funcionários das áreas de tecnologia, produto, recursos humanos e administração, diz o comunicado da Microsoft. Não há informações sobre a localidade dos trabalhadores demitidos nesta segunda-feira nem se pessoas do Brasil estão entre os cortes.

“As mudanças de talentos são uma parte difícil, mas necessária e regular da gestão de nossos negócios”, afirma o LinkedIn em comunicado. “Embora estejamos adaptando nossas estruturas organizacionais e simplificando nossa tomada de decisões, continuamos a investir em prioridades estratégicas para o nosso futuro e para garantir que continuemos a agregar valor aos nossos membros e clientes.”

Em maio, o LinkedIn já havia anunciado a demissão de outras 716 pessoas de todo o mundo, bem como uma nova estratégia com foco no mercado da China, onde a rede social ajudaria empresas a buscar talentos no país asiático.