LinkedIn do Musk? X pode ganhar plataforma de contratação profissional

Como mais uma tentativa de aumentar a receita, o X (ex-Twitter) anunciou a fase de testes do X Hiring, que parece ser uma nova plataforma de contratação de talentos, parecida com o LinkedIn.

Na publicação, o perfil do serviço explica que o acesso a plataforma será “exclusivo para organizações verificadas” com o selo dourado (que atualmente custa US$ 1 mil mensais). A versão final da rede social vai exibir as vagas mais relevantes para cada usuário cadastrado, com o objetivo de atingir de forma personalizada candidatos de perfil compatível ao cargo.

O anúncio é acompanhado por um link de inscrição para o programa de testes beta, no qual os interessados encontram um formulário de inscrição e um termo de consentimento. Ainda não há previsões sobre quando a plataforma saíra da fase de testes e será lançada oficialmente ao público.

Embora apresentado como novidade do X, o X Hiring estava em desenvolvimento antes da aquisição do Twitter por Elon Musk. É possível que Musk tenha, em grande parte, dado continuidade a essa ideia, moldando de acordo conforme com suas preferências após a aquisição.

O X Hiring seria a nova rede social de contratação do X Foto: X/Reprodução

O LinkedIn oferece diversos filtros que permitem um refinamento detalhado das pesquisas por vagas ou candidatos, abrangendo critérios como localização geográfica, cargo desejado, empresas específicas e até conexões pessoais dentro das empresas alvo, para facilitar o networking.

Ainda não é possível saber como funciona exatamente o X Hiring e nem se ele possui ferramentas similares a do LinkedIn, mas, mesmo assim, a nova plataforma parece surgir como concorrente da rede social corporativa da Microsoft.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani