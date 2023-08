Logotipo X é removido de sede do Twitter após reclamações de moradores

THE NEW YORK TIMES/SÃO FRANCISCO — As equipes de construção da cidade americana de São Francisco, na Califórnia, desmontaram um grande sinal de “X” no topo de um edifício no centro da cidade, anteriormente conhecido como a sede do Twitter, nesta segunda-feira, 31. A remoção aconteceu depois que os moradores da cidade reclamaram de uma luz brilhante e piscante que os perturbava durante a noite.

“DESLIGUE ISSO!!”, leu-se em uma das 24 reclamações para o Departamento de Inspeção de Construções da cidade sobre o sinal. “Está atualmente piscando rapidamente e extremamente forte. Está criando um grande incômodo noturno e dificultando o sono.”

Esse é o último capítulo do caótico rebranding de Elon Musk do Twitter para “X”, que primeiro causou dores de cabeça para a cidade natal da empresa na semana passada, quando a empresa tentou ilegalmente remover seu logotipo original de fora do edifício. Então, no fim de semana, a empresa fixou um gigante X acima do prédio, provocando 24 reclamações sobre sua segurança estrutural e luzes brilhantes, de acordo com o Departamento de Inspeção de Construções da cidade.

Vídeos nas redes sociais também mostram uma luz estroboscópica cegante acima do prédio no centro de São Francisco. Sam Chand, que mora do outro lado da sede, disse que era um grande incômodo para ele e seus vizinhos no domingo à noite.

“Não entendo por que tinha que estar piscando tão forte”, disse ele, enquanto um enorme guindaste arrancava o último logotipo azul icônico da marca do prédio na segunda-feira. “A sutileza não é o forte (de Musk).”

O proprietário do edifício será multado pela instalação e remoção da estrutura, bem como pelo custo da investigação da cidade sobre o assunto, de acordo com Patrick Hannan, um porta-voz do Departamento de Inspeção de Construções da cidade. / THE NEW YORK TIMES