MacKenzie Scott, uma das principais acionistas da Amazon, está se divorciando novamente

A bilionária MacKenzie Scott, um dos maiores nomes da filantropia da atualidade, pediu divórcio do também bilionário Dan Jewett, com quem também mantinha uma parceria em doações. Esse é o segundo casamento de MacKenzie, que foi mulher do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon e de quem herdou a fortuna após o divórcio.

De acordo com o jornal americano New York Times, MacKenzie entrou com a documentação de divórcio no tribunal de Washington na última segunda-feira, 26. O jornal teve acesso aos documentos em que a bilionária pediu a separação do professor. Jewett não contestou o divórcio na Justiça e a separação de bens deve acontecer de acordo com um contrato estabelecido entre o ex-casal na separação - as condições não se tornaram públicas.

Além disso, o New York Times afirma que já havia indícios do fim do casamento: cartas de doações antes assinadas a quatro mãos pelo casal passaram a ser firmadas somente por MacKenzie, sem a participação de Jewett.

O jornal americano tentou contato com os advogados de MacKenzie e Jewett, mas não houve resposta.

Segundo o ranking de fortunas da Bloomberg, MacKenzie tinha patrimônio estimado em US$ 62 bilhões em maio de 2019, quando a bilionária assinou a carta Giving Pledge — documento em que bilionários se comprometem a se desfazer de parte do próprio patrimônio para uma boa causa.

Hoje, no entanto, a fortuna da filantropa é de US$ 27,8 bilhões, muito em parte da queda no mercado de ações (que prejudica o desempenho da Amazon, empresa do qual MacKenzie tem 4% de participação) e por doações formalizadas nos últimos anos.

Segundo a Forbes, MacKenzie já somou cerca de US$ 12,5 bilhões em filantropia em menos de dois anos. Somente em março deste ano, a bilionária anunciou doações para 465 instituições espalhadas pelo mundo - 15 delas no Brasil.

Entre as organizações financiadas filantropicamente por MacKenzie estão as brasileiras Politize, Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundo Casa Socioambiental, Fundo Baobá e Instituto Sou da Paz. Até então, o valor já doado por MacKenzie representava cerca de seis vezes a soma de fundos para caridade de Jeff Bezos, seu ex-marido.

Ainda não há informações sobre como o divórcio pode impactar na composição de acionistas da Amazon.