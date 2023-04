Maior negócio da história da tecnologia é barrado por reguladores britânicos; entenda

O maior negócio da história da tecnologia pode não acontecer mais. O regulador do Reino Unido barrou nesta quarta, 26, a aquisição da Activision-Blizzard pela Microsoft avaliada em US$ 69 bilhões, que supera a compra da EMC pela Dell em 2015 por US$ 67 bilhões.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) considerou o acordo arriscado para a indústria dos jogos eletrônicos, já que a compra permitiria que a Microsoft adquirisse títulos como “Call Of Duty”, “World of Warcraft” e “Candy Crush” e isso prejudicaria a concorrência de jogos.

A gigante de tecnologia já tem um nome reconhecido no mercado de jogos pelo console Xbox e pelo seu serviço de games em nuvem Xbox Game Pass.

Apesar do órgão regulador britânico ter se manifestado de forma negativa ao acordo, a Microsoft, em comunicado, afirmou que continua comprometida com o negócio e que vai recorrer a decisão. A Activion-Blizzard também se manifestou, dizendo que deseja a concretização do negócio.

Para que o acordo possa ser finalizado, ele precisa ser aprovados pelos órgãos reguladores do Reino Unido, dos EUA e da União Europeia, sendo o do Reino Unido (CMA) o primeiro a tomar sua decisão. A Europa vai decidir sobre a negociação até o dia 22 de maio.

Em 2022, o acordo estava sendo negociado por US$ 68,7 bilhões e a Microsoft dizia planejar acelerar o crescimento da sua divisão de jogos em aparelhos eletrônicos e na nuvem para se tornar a terceira maior empresa do setor dos games do mundo.

Outro patamar

A Microsoft tem apostado em aquisições para avançar na área de games nos últimos anos. Em 2014, a empresa comprou a Mojang, desenvolvedora do Minecraft, por US$ 2,5 bilhões. Em 2021, fechou a aquisição da empresa de jogos Bethesda, em um acordo de US$ 7,5 bilhões.

O negócio com a Activision-Blizzard, porém, está em outro patamar. Até então, a maior aquisição da história da Microsoft havia sido a compra da rede social corporativa LinkedIn – o negócio de US$ $26,2 bilhões foi fechado em 2016. O acordo pelo Skype, em 2011, envolveu US$ 8,5 bilhões. A compra da Activision Blizzard terá valor mais alto do que os 10 maiores negócios da Microsoft somados, que valem juntos US$ 63,3 bilhões.





















