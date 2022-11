Mark Zuckerberg confirma para esta quarta demissão em massa na Meta

Publicidade

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, confirmou a demissão em massa para a manhã desta quarta-feira, dia 9 de outubro. O anúncio foi feito hoje pelo CEO a um grupo de executivos, segundo o jornal Wall Street Journal. De acordo com o fundador da rede social, haverá demissões sobretudo nas equipes de recrutamento e de negócios. Ele, no entanto, não mencionou a quantidade exata de dispensados.

A oficialização dos cortes está prevista para ocorrer por volta das 7h da manhã (horário de Brasília).

Como motivo do desligamento em massa, Zuckerberg culpa o seu excesso de otimismo para o crescimento da empresa, que contratou ostensivamente durante a pandemia. Entretanto, a empresa não atingiu as expectativas de crescimento. Se confirmado, o corte poderá ser o maior já registrado não apenas nos 18 anos de história da empresa, mas também na história das empresas de tecnologia.

Entre os motivos que colaboraram para o atual cenário da empresa é a acirrada concorrência com o TikTok, que gerou perda de popularidade das redes sociais da Meta. Além disso, o recurso da Apple que permite usuários a não serem rastreamentos por seus dispositivos acertou diretamente a receita publicitária da companhia, principal fonte de receita da gigante.

De acordo com o Wall Street Journal, funcionários já foram notificados sobre a demissão e aguardam o contato oficial. Esta será a segunda onda de demissões no setor de tecnologia no mês de novembro. A rodada começou no dia 4 de novembro com o Twitter, que foi comprado por Elon Musk, fundador da Space X, em 27 de outubro.