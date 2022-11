Meta apresenta IA capaz de ‘vencer’ negociação com humanos em jogo de tabuleiro

Publicidade

A Meta, holding de Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou nesta terça-feira, 22, que está desenvolvendo um modelo de inteligência artificial (IA) capaz de interagir — e convencer — outros humanos durante negociações. O modelo utiliza linguagem natural e foi batizado de Cicero.

O teste da IA foi em uma partida do jogo Diplomacy, onde os jogadores precisam utilizar estratégias de persuasão para defender territórios fictícios do game. Durante o jogo, testado em uma versão online do tradicional tabuleiro, Cicero foi capaz de interpretar as situações de guerra, deduzir movimentos de outros jogadores e entender quando seria necessário “trair” aliados rodadas antes da jogada.

Cicero funciona com uma junção de modelo de linguagem natural e inteligência estratégica Foto: Meta

“Cícero pode deduzir, por exemplo, que mais tarde no jogo precisará do apoio de um determinado jogador e então elaborar uma estratégia para ganhar o favor dessa pessoa —e até mesmo reconhecer os riscos e oportunidades que esse jogador vê do seu ponto de vista particular”, disse a Meta, em artigo no blog da empresa.

De acordo com os cientistas que trabalham no projeto, a IA conseguiu, em pouco tempo, dobrar a pontuação média dos jogadores do game. Para unir as habilidades necessárias de predição e comunicação, a Meta desenvolveu a IA a partir de um modelo de linguagem natural semelhante à GPT-3, de geração de textos, e um modelo de inteligência estratégica baseado em aprendizado de máquina.

A tecnologia ainda é um teste da empresa, desenvolvido em seu laboratório de inteligência artificial, e foi publicado neste mês na revista Science.





