Meta coletou dados de milhões de crianças, mostra processo contra a empresa

THE NEW YORK TIMES - A Meta recebeu mais de 1,1 milhão de denúncias sobre a presença de usuários com menos de 13 anos de idade no Instagram desde o início de 2019, mas “desativou apenas uma fração” dessas contas, segundo uma denúncia recém aberta contra a empresa apresentada pelos procuradores-gerais de 33 Estados dos EUA.

Em vez disso, a gigante da tecnologia “continuou a coletar rotineiramente” informações pessoais de crianças, como suas localizações e endereços de e-mail, sem a permissão dos pais, violando uma lei federal americana de privacidade infantil, de acordo com o processo judicial. A Meta poderá enfrentar centenas de milhões de dólares, ou mais, em penalidades civis, caso os Estados comprovem as alegações.

“Dentro da empresa, o conhecimento da Meta de que milhões de usuários do Instagram têm menos de 13 anos é um segredo aberto que é rotineiramente documentado, rigorosamente analisado e confirmado”, diz a denúncia, “e zelosamente protegido da divulgação ao público”.

As acusações de violação de privacidade fazem parte de uma ação federal maior, movida no mês passado pela Califórnia, Colorado e 31 outros Estados americanos. O processo acusa a Meta de viciar os jovens em suas plataformas, Instagram e Facebook, ocultando estudos internos que mostram os danos causados aos usuários. E busca forçar a Meta a parar de usar certos recursos que os Estados dizem ter prejudicado os jovens usuários.

Meta enfrenta acusações sérias, recebendo mais de 1,1 milhão de denúncias de usuários com menos de 13 anos no Instagram desde 2019 Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Detalhes do processo

Grande parte das provas citadas pelos Estados foi ocultada na apresentação inicial dos processos.

Agora, a queixa aberta, apresentada na noite de quarta-feira, 22, fornece novos detalhes da ação judicial dos Estados. Usando trechos de e-mails internos, conversas com funcionários e apresentações da empresa, a denúncia alega que o Instagram durante anos “cobiçou e perseguiu” usuários menores de idade, mesmo quando a empresa “falhou” em cumprir a lei de privacidade infantil.

O processo diz que a Meta “falhou continuamente” em tornar eficazes os sistemas de verificação de idade - em vez disso, usou abordagens que permitiram que usuários menores de 13 anos mentissem sobre sua idade para criar contas no Instagram. Os Estados também acusam os executivos da Meta de mentir publicamente, em depoimento ao Congresso. Segundo eles, a companhia afirmava que o seu processo de verificação de idade da empresa era eficaz e que removia contas de menores de idade quando tomava conhecimento delas - no entanto, os mesmos executivos sabiam que havia milhões de usuários menores de idade no Instagram.

“Os pré-adolescentes querem acesso ao Instagram e mentem sobre sua idade para conseguir isso”, disse Adam Mosseri, chefe do Instagram, em um bate-papo interno da empresa em novembro de 2021, de acordo com o processo judicial.

Em depoimento ao Senado no mês seguinte, Mosseri disse: “Se uma criança tem menos de 13 anos, ela não tem permissão para entrar no Instagram.”

Em uma declaração no sábado, 24, a Meta disse que passou uma década trabalhando para tornar as experiências online seguras e adequadas à idade dos adolescentes e que a reclamação dos Estados “descaracteriza nosso trabalho usando citações seletivas e documentos escolhidos a dedo”.

A declaração também observou que os termos de uso do Instagram proíbem usuários com menos de 13 anos de idade nos EUA. E disse que a empresa tinha “medidas em vigor para remover essas contas quando as identificamos”.

A empresa acrescentou que a verificação da idade das pessoas era um desafio “complexo” para os serviços online, especialmente com usuários mais jovens. A Meta disse que gostaria de ver uma legislação federal que exigisse que “as lojas de aplicativos obtivessem a aprovação dos pais sempre que seus filhos adolescentes com menos de 16 anos fizessem download de aplicativos”, em vez de fazer com que os jovens ou seus pais fornecessem detalhes pessoais, como datas de nascimento, para muitos aplicativos diferentes.

As acusações de privacidade no caso estão centradas em uma lei federal de 1998, a Children’s Online Privacy Protection Act. Essa lei exige que os serviços online com conteúdo destinado a crianças obtenham permissão verificável de um dos pais antes de coletar dados pessoais - como nomes, endereços de e-mail ou selfies - de usuários menores de 13 anos. As multas por violação da lei podem chegar a mais de US$ 50 mil por violação.

O processo argumenta que a Meta optou por não criar sistemas para detectar e excluir efetivamente esses usuários menores de idade porque considerava as crianças como um grupo demográfico crucial - a próxima geração de usuários - que a empresa precisava capturar para garantir o crescimento contínuo.

Alegações de violações da lei de privacidade infantil surgem, indicando que a empresa coletou ilegalmente informações pessoais de crianças, podendo enfrentar penalidades civis de centenas de milhões de dólares Foto: Dado Ruvic/Reuters

A Meta tinha muitos indicadores sobre usuários menores de idade em suas plataformas. Um gráfico interno da empresa exibido no material, por exemplo, mostrava como a Meta rastreava a porcentagem de crianças de 11 e 12 anos que usavam o Instagram diariamente, segundo a denúncia.

A Meta também tinha conhecimento de contas pertencentes a usuários menores de idade específicos do Instagram por meio dos canais de denúncia da empresa. Mas ignorou “automaticamente” certos relatórios de usuários menores de 13 anos e permitiu que eles continuassem usando suas contas, disse a denúncia, desde que as contas não exibissem uma biografia ou fotos do usuário.

Em um caso em 2019, os funcionários da Meta discutiram em e-mails por que a empresa não havia excluído quatro contas pertencentes a uma menina de 12 anos, apesar das solicitações e “reclamações da mãe da menina afirmando que sua filha tinha 12 anos”, de acordo com a denúncia. Os funcionários concluíram que as contas foram “ignoradas”, em parte porque os representantes da Meta “não podiam ter certeza de que o usuário era menor de idade”, diz o documento legal.

Essa não é a primeira vez que a gigante das redes sociais enfrenta alegações de violações de privacidade. Em 2019, a empresa concordou em pagar um valor recorde de US$ 5 bilhões e em alterar suas práticas de dados para resolver as acusações da Comissão Federal de Comércio (FTC) de enganar os usuários sobre sua capacidade de controlar sua privacidade.

Agora, pode ser mais fácil para os Estados processarem a Meta por violações de privacidade de crianças do que provar que a empresa incentivou o uso compulsivo de mídias sociais - um fenômeno relativamente novo - entre os jovens. Desde 2019, o FTC apresentou com sucesso reclamações semelhantes sobre privacidade infantil contra gigantes da tecnologia, incluindo o Google e o YouTube, Amazon, Microsoft e Epic Games, a criadora do Fortnite.

