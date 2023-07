Meta e Microsoft vão lançar ‘ChatGPT’ com código aberto para competir com OpenAI

A Meta desenvolveu seu próprio chatbot de inteligência artificial (IA) para competir com o ChatGPT, mas está adotando uma abordagem um pouco diferente das rivais: a empresa vai deixar o código da plataforma aberto, disponível de forma gratuita para a internet. De acordo com Mark Zuckerberg, presidente da companhia, a empresa está fazendo uma parceria com a Microsoft para introduzir a próxima geração de seu modelo amplo de linguagem, o Llama 2.

Para se diferenciar, a meta quer ser mais aberta do que alguns de seus rivais, oferecendo uma visão geral dos dados e do código que usa para criar sistemas de IA. A empresa argumentou que essa abertura facilita para os pesquisadores externos ajudarem a identificar e atenuar os vieses e a toxicidade que os sistemas de IA captam ao ingerir a forma como as pessoas reais escrevem e se comunicam.

“O código aberto impulsiona a inovação porque permite que muito mais desenvolvedores criem novas tecnologias”, disse Zuckerberg em um post no Facebook na terça-feira, 18. “Ele também melhora a segurança e a proteção porque, quando o software é aberto, mais pessoas podem examiná-lo para identificar e corrigir possíveis problemas. Acredito que haveria mais progresso se o ecossistema fosse mais aberto, e é por isso que estamos abrindo o código-fonte do Llama 2.”

A Meta usou o acrônimo LLaMA (Large Language Model Meta AI) para descrever a primeira versão de seu modelo, anunciada em fevereiro. Agora, ela abandonou as letras maiúsculas para sua segunda versão, Llama 2.

Assim como outras empresas de tecnologia, como Google e Microsoft, a companhia de rede social tem uma grande equipe de pesquisa com cientistas da computação dedicada ao avanço da tecnologia de IA. Mas ela foi ofuscada quando o lançamento do ChatGPT provocou uma corrida para lucrar com as ferramentas de “IA generativa” que podem gerar textos, imagens e outras mídias.

Parceria

Zuckerberg disse que as pessoas podem baixar seus novos modelos de IA diretamente do site da empresa ou por meio de uma parceria que os disponibiliza na plataforma de nuvem da Microsoft, a Azure, “juntamente com as ferramentas de segurança e conteúdo da Microsoft”. Os termos financeiros dessa parceria não foram divulgados.

Embora a Microsoft seja descrita pela Meta como um parceiro “preferencial”, a empresa de Zuckerberg disse que os modelos também estarão disponíveis na Amazon Web Services, que é a principal rival da Microsoft na nuvem, bem como na startup de IA Hugging Face e outras. A Microsoft também é uma importante financiadora e parceira da OpenAI, fabricante do ChatGPT. Nem o ChatGPT nem as ofertas semelhantes da Microsoft ou do Google são de código aberto.

A Microsoft e a Meta também revelaram a nova parceria de IA no evento anual da Microsoft para clientes corporativos nesta terça. A Microsoft disse em um comunicado separado que as duas empresas “compartilham o compromisso de democratizar a IA e seus benefícios e estamos entusiasmados com o fato de a Meta estar adotando uma abordagem aberta”./AP