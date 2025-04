Meta estava disposta a ‘trair os valores americanos’ para abrir operação na China, diz ex-diretora

Uma ex-diretora de política global da Meta disse a um comitê do Senado na quarta-feira, 9, que os principais executivos da gigante de rede social estavam dispostos a prejudicar a segurança nacional e “trair os valores americanos” para criar uma versão censurada do Facebook para o mercado chinês.

Sarah Wynn-Williams, que trabalhou em uma equipe que lidava com questões de política da China e, desde então, escreveu um livro best-seller que a Meta procurou impedir que ela promovesse, testemunhou perante o Comitê Judiciário do Senado que a Meta - então chamada de Facebook - desenvolveu um sistema de censura em 2015 que teria permitido ao Partido Comunista Chinês supervisionar o conteúdo da mídia social e esmagar opiniões divergentes.

A denunciante da Meta, Sarah Wynn-Williams, presta juramento durante uma audiência do comitê do Senado americano Foto: Tom Brenner/The Washington Post

PUBLICIDADE Legisladores de ambos os partidos e Wynn-Williams argumentaram durante a audiência que qualquer disposição anterior da empresa em reprimir o discurso em nome do governo chinês contrastaria com a retórica mais recente do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que critica a China e defende a importância da liberdade de expressão. “Se ele é tão fã da liberdade [de] expressão, por que está tentando me silenciar?” disse Wynn-Williams. “Outra coisa é que esse é um homem que usa muitas fantasias diferentes. Quando eu estava lá, ele queria que o presidente da China desse um nome ao seu primeiro filho. Ele estava aprendendo mandarim. Ele estava censurando a seu bel-prazer.”

O senador Josh Hawley (R-Missouri) expressou dúvidas semelhantes sobre Zuckerberg. “Não confio nem um pouco nessa última reinvenção”, disse ele.

Wynn-Williams estava falando publicamente pela primeira vez desde que um árbitro de emergência ficou do lado de Meta no mês passado e a proibiu de promover seu livro de memórias de 400 páginas, “Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism”. O livro, que estreou em primeiro lugar na lista de best-sellers do jornal americano The New York Times, narra os seis anos que Wynn-Williams passou trabalhando com os principais executivos da Meta, incluindo Zuckerberg, a ex-diretora de operações Sheryl Sandberg e o chefe de assuntos globais Joel Kaplan, enquanto eles tentavam cortejar líderes mundiais e abordar questões de políticas públicas. Hawley disse que a Meta está buscando US$ 50 mil em danos punitivos para cada vez que ela mencionar o Facebook em público, mesmo que o que ela disser não seja contestado. A Meta diz que esse valor está estabelecido no acordo de separação que ela assinou quando deixou a empresa.

Grande parte do livro apresenta detalhes surpreendentes sobre os principais executivos, incluindo alegações de assédio sexual, o que levou Meta a travar uma feroz batalha publicitária para desmerecer Wynn-Williams. No entanto, Wynn-Williams, que foi demitida pela empresa em 2017, também dedica uma parte considerável do livro à narrativa do esforço de vários anos da Meta para entrar no lucrativo mercado chinês.

O relato de Wynn-Williams está provocando o exame minucioso dos legisladores em um momento em que os órgãos reguladores dos EUA estão cada vez mais preocupados com a segurança dos dados americanos nas mãos de aplicativos de tecnologia de propriedade chinesa. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei para forçar a ByteDance, sediada na China, a vender o TikTok ou enfrentar uma proibição nos Estados Unidos, devido à preocupação de que a China poderia coletar dados de usuários americanos ou manipular o que o público vê. A Casa Branca e a ByteDance haviam concordado com uma proposta de acordo para cumprir a lei, mas ela foi cancelada depois que a China insistiu em resolver primeiro as negociações tarifárias, informou o The Washington Post.

“A Sra. [Wynn-]Williams revelou alegações muito preocupantes”, disse o senador Chuck Grassley (R-Iowa) na quarta-feira. “O Facebook estendeu o tapete vermelho para o governo comunista chinês. De acordo com nossa testemunha, os executivos do Facebook concordaram em fornecer aos comunistas da China acesso aos dados dos usuários e construir instalações de armazenamento de dados na China.”

O testemunho de Wynn-Williams está “divorciado da realidade”, disse o porta-voz da Meta, Andy Stone, em um comunicado. “Embora o próprio Mark Zuckerberg tenha falado publicamente sobre nosso interesse em oferecer nossos serviços na China e os detalhes tenham sido amplamente divulgados há mais de uma década, o fato é este: Atualmente, não operamos nossos serviços na China”, acrescentou.

No ano passado, Wynn-Williams apresentou uma denúncia à Comissão de Valores Mobiliários, alegando que a empresa montou uma “equipe da China” em 2014 para desenvolver uma versão de seus serviços que poderia ser legalmente oferecida na China - um projeto com o codinome “Projeto Aldrin” em homenagem ao astronauta Buzz Aldrin, que pousou a primeira nave espacial tripulada na lua.

No ano seguinte, a Meta havia desenvolvido um sistema de censura para a China e planejava instalar um “editor-chefe” que decidiria o conteúdo a ser removido e poderia fechar todo o site durante períodos de “agitação social”, de acordo com a denúncia, que foi relatada primeiramente pelo The Post. O senador Richard Blumenthal (D-Connecticut) questionou Wynn-Williams sobre o grau de conhecimento que Zuckerberg tinha sobre os riscos políticos de entrar no mercado chinês. “Esse foi um projeto diferente de qualquer outro projeto em que trabalhei durante meu tempo na Meta, pois foi liderado de forma tão centralizada por Mark Zuckerberg”, testemunhou Wynn-Williams. “Ele estava tão pessoalmente investido nesse projeto.”

A queixa, que foi reforçada por documentos internos citados na audiência, mostra que uma iteração do plano da Meta incluía confiar na Hony Capital, uma empresa chinesa de capital privado, para analisar e decidir se o conteúdo publicado por usuários baseados na China, incluindo estrangeiros que viajavam para o país, era “consistente com a lei aplicável”. Os líderes da Meta também consideraram conceder ao governo chinês acesso aos dados dos usuários chineses, incluindo os dados dos usuários de Hong Kong, de acordo com documentos internos fornecidos na denúncia.

Em alta Link Samsung interrompe atualização One UI 7 após problemas no Galaxy S24 A conta de Wynn-Williams também alegou que a Meta restringiu a conta de Guo Wengui, um rico empresário chinês e crítico do governo chinês, em 2017, depois que um importante regulador chinês de internet sugeriu que fazer isso poderia demonstrar a disposição da empresa de “abordar interesses mútuos”, de acordo com a denúncia. Durante a audiência, Hawley leu as anotações internas da Meta sobre essa reunião, observando que o Facebook estava “reconhecendo essa pressão, dizendo: ‘Precisamos fazer algo se quisermos obter a cooperação do partido’”. Wynn-Williams respondeu: “Senador Hawley, uma coisa que o Partido Comunista Chinês e Mark Zuckerberg compartilham é que eles querem silenciar seus críticos.”

Quando questionado sobre o incidente durante uma audiência no Senado em novembro de 2017, o então conselheiro geral da empresa, Colin Stretch, disse ao Congresso que a empresa “recebeu um relatório” do governo chinês, mas que tomou essa medida com base nas políticas da empresa. O Wynn-Williams considera essa afirmação uma mentira.

Stone disse em um comunicado que Wengui enfrentou restrições de conta porque compartilhou informações de identificação pessoal, como números de passaporte, números de previdência social e endereços.

Apesar de a gigante das redes sociais ter decidido, em 2019, abandonar suas ambições na China, Wynn-Williams afirmou que o país ainda é um mercado lucrativo para ela. A receita da China foi de US$ 18,35 bilhões em 2024, mais do que o dobro dos US$ 7,4 bilhões em receita que a Meta obteve do país em 2022, de acordo com um documento da SEC. Os vendedores chineses geralmente compravam dezenas de anúncios no Facebook por meio de revendedores para atingir clientes fora do país, de acordo com Wynn-Williams.

“O maior truque que Mark Zuckerberg já fez foi enrolar a bandeira americana em torno de si mesmo, chamar-se de patriota e dizer que não oferecia serviços na China, enquanto passou a última década construindo um negócio de US$ 18 bilhões no país”, disse Wynn-Williams.

