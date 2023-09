Meta lança óculos de realidade virtual por US$ 499 para competir com Apple pelo metaverso

A Meta, companhia responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, revelou nesta quarta-feira, 27, mais detalhes do Quest 3, nova versão do óculos de realidade virtual e aumentada da empresa. Revelados em junho passado, agora o dispositivo já tem dia e preço para chegar às lojas nos Estados Unidos: 10 de outubro, por US$ 500. Não há previsão de lançamento no Brasil.

O presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg, foi quem revelou os detalhes dos óculos nesta quarta no palco da Meta em Menlo Park, sede da empresa na Califórnia, nos Estados Unidos. Este é o primeiro evento presencial da companhia desde 2019, que, desde a pandemia de covid-19, vinha realizando conferências digitais para anunciar novidades.

Apesar do enfoque no metaverso nos últimos anos, a Meta afirma que o Quest 3 permite navegar por ambientes totalmente virtuais (realidade virtual) e interagir com o mundo físico por meio do dispositivo (realidade aumentada) — no mercado, isso é batizado de realidade mista (RM).

Óculos Quest 3, da Meta, têm foco em realidade mista, com interação em ambientes virtuais e no mundo real Foto: Divulgação/Meta

Em outras palavras, o Quest 3 permite assistir a canais de televisão, jogar games, participar de reuniões e chamadas de vídeo, fazer exercícios e entrar em redes sociais. Nos exemplo apresentados pela empresa, é possível usar o WhatsApp, jogar títulos do Xbox (console da Microsoft) e assistir a esportes ao vivo

Segundo a Meta, o Quest 3 deve ser o ”primeiro produto de realidade mista para o mercado de massa do mundo”. A aposta é que o dispositivo enfim rompa a bolha dos produtos dedicados ao metaverso, que até então ainda permanecem como aparelhos de nicho.

Quest 3, da Meta, vai ser lançado nos Estados Unidos por US$ 499 em 10 de outubro Foto: Divulgação/Meta

Em relação ao Quest 2 (modelo anterior, lançado em 2020 por US$ 300), o novo dispositivo da Meta traz avanços em tela, som, processamento de imagens e bateria. Além de vir com a promessa de um design mais confortável para o usuário, o Quest 3 vem com processador Snapdragon XR2 Gen 2, da Qualcomm, e tela com resolução de 4K total nas duas lentes.

O lançamento ocorre após a Apple revelar o Vision Pro, óculos de realidade mista da empresa. O dispositivo promete as mesmas funcionalidades, além da tradicional integração com o ecossistema de aplicativos e dispositivos da marca, como o iPhone e Apple Watch. O lançamento está planejado para 2024 por até US$ 3,5 mil.

Quest 3 é os óculos de realidade mista da Meta, com foco em televisão, games e comunicação Foto: Divulgação/Meta

Óculos inteligentes da Ray-Ban

Também nesta quarta-feira, a Meta revelou a nova versão dos óculos inteligentes da empresa, criados em parceria com a marca Ray-Ban e lançados anteriormente em 2021. Por US$ 300, as vendas têm início em 17 de outubro nos Estados Unidos e outros 15 países. Não há informações sobre o lançamento no Brasil.

Óculos inteligentes da Meta com a Ray-Ban têm foco em captura de fotografias e vídeos Foto: Divulgação/Meta

O objetivo dos óculos é tirar fotos e gravar vídeos, sem que o usuário precise pegar o smartphone. Por isso, a nova geração traz duas câmeras laterais, com lentes ultra-angulares de 12 MP. O dispositivo promete gravar vídeos com resolução de 1080 pixels, em até 60 quadros por segundo. A Meta afirma que o usuário pode enviar as mídias para outros usuários com um comando de voz, graças ao processador Snapdragon AR1 Gen1 Platform, da Qualcomm.

A Meta também melhorou as caixas de som dos óculos e dos cinco microfones embutidos no dispositivo, capturando sons mais claros, sem tantos ruídos externos e em todas as direções. Além disso, a empresa redesenhou o estojo de carregamento para guardar os óculos, com limite 36 horas de bateria.

Mark Zuckerberg apresenta os novos óculos inteligentes da Meta, criados em parceria com a marca Ray-Ban Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

Por fim, os óculos vão ser integrados à Meta AI, nova assistente de inteligência artificial (IA) da Meta, apresentada nesta quarta. Com isso, o usuário pode dar comandos por voz, como entrar em chamadas no WhatsApp e iniciar lives, por exemplo.

Os dispositivos foram desenhados com base no modelo Wayfarer, design clássico da Ray-Ban. Ainda, a Meta promete dezenas de versões dos óculos em diversas cores, bem como a possibilidade de inserir lentes corretivas de grau.