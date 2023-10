Microsoft compra mais combustível de aviação limpo do que maior parte das companhias aéreas

Alguns dos maiores consumidores corporativos de viagens aéreas do mundo estão investindo em combustível de aviação mais limpo, utilizando um novo sistema de crédito que pretende permitir às empresas reivindicar os benefícios ambientais. A Microsoft assumiu um dos maiores compromissos deste setor. A gigante tecnológica se comprometeu a se tornar negativa na emissão de carbono até o fim desta década, ou seja, irá remover da atmosfera mais poluição climática do que emite.

Para combater as emissões de gases de efeito estufa em suas viagens, a Microsoft chegou a dois acordos recentes: em agosto, concordou em trabalhar com a IAG SA, proprietária da British Airways, e com a Phillips 66 para cofinanciar a compra de quase 5 milhões de galões de combustível de aviação sustentável, feito de fontes como óleo de cozinha usado e resíduos de alimentos. Em um acordo subsequente, fechou com a produtora de combustíveis limpos World Energy LLC para comprar créditos para quase 44 milhões de galões deste tipo de combustível durante a próxima década.

Globalmente, o combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) representa hoje cerca de 0,1% de todos os propulsores da aviação. Os esperados 4,4 milhões de galões por ano, de acordo com a World Energy LLC, poderia colocar a Microsoft à frente da maioria das principais companhias aéreas dos Estados Unidos.

Essa quantidade equivale ao uso de SAF em 2022 pela American Airlines, pela Delta e pela Alaska Air Group juntas. A líder dos EUA, United Airlines, consumiu 2,9 milhões de galões de SAF em 2022 e tem como meta 10 milhões de galões este ano.

“Esperamos que a nossa adoção antecipada crie um mercado mais robusto, onde veremos uma maior adoção generalizada”, disse Katie Ross, diretora de estratégia de redução de carbono da Microsoft.

O Google também aderiu a um programa liderado pela American Express Global Business Travel e pela unidade de aviação da Shell. Da mesma forma, este mês, o gigante europeu de entregas DHL Group concordou em comprar créditos por cerca de 180 milhões de galões de SAF ao longo de sete anos.

Agora, cerca de vinte empresas, incluindo a Morgan Stanley e a McKinsey, quase finalizando transações que totalizam 100 milhões de galões de combustível de aviação mais limpo ao longo de cinco anos, por meio de um grupo denominado Aliança de Compradores de Aviação Sustentável.

Em cada caso, as empresas não estão adquirindo o combustível líquido para aviação em si. Em vez disso, estão comprando certificados que lhes permitem receber crédito pelo perfil de menor emissão de carbono do combustível que é queimado em outros locais. Os créditos também se destinam a incentivar a produção de SAF, proporcionando um fluxo de receitas extra, ao mesmo tempo que expandem o conjunto de compradores.

“Essas empresas estão ajudando a impulsionar este mercado e a movê-lo, mostrando que há demanda por parte do consumidor final”, disse Andrew Chen, diretor do Rocky Mountain Institute, uma organização ambiental sem fins lucrativos que ajuda a administrar a SABA.

Os esforços tentam resolver ou amenizar um problema que há tempos incomoda a comunidade climática. A aviação contribui com cerca de 2,5% das emissões de CO2 provocadas pelo homem e causou 4% do aquecimento quando se considera o impacto de coisas como os rastros de fumaça deixados no céu por algumas aeronaves.

A cota de poluição deste setor por dióxido de carbono poderá ultrapassar os 20% até 2050, com o crescimento esperado das viagens aéreas e a descarbonização de outras partes da economia através de carros elétricos e de energias renováveis.

O SAF custa mais que o dobro para ser produzido do que o combustível de aviação convencional. É feito apenas em alguns lugares ao redor do mundo. A maioria das companhias aéreas comerciais se comprometeu a aumentar drasticamente a utilização de SAF para 10% do combustível até 2030, mas o progresso tem sido extremamente lento.

Os novos certificados foram pensados para estimular o mercado, cobrindo o custo adicional de um combustível mais limpo, ao mesmo tempo que proporcionam aos compradores uma forma de reduzir potencialmente as suas próprias emissões de gases com efeito de estufa. Eles dividiram o combustível de aviação mais limpo em dois produtos: o próprio líquido, que pode ser vendido de formas tradicionais, e o certificado SAF, que representa os benefícios ambientais associados ao combustível mais limpo.

Outros instrumentos financeiros relacionados às mudanças climáticas foram prejudicados por questões de credibilidade. O mercado multibilionário de compensações de carbono produziu produtos de baixa qualidade, que arrastaram a procura. Os créditos de energia renovável, estruturados de forma semelhante aos certificados SAF, levaram por vezes a uma contabilidade falsa do carbono .

Ainda é muito cedo para dizer se os novos programas de créditos do SAF evitarão este tipo de armadilha, mas há fatores iniciais que levam ao otimismo. Para começar, o preço dos certificados SAF é elevado – de US$ 250 a US$ 800 (R$ 1,2 mil a R$ 4 mil) por cada tonelada métrica de dióxido de carbono evitada. Trata-se de um preço altíssimo em comparação com as compensações de carbono e os créditos de energias renováveis – cujo custo, inferior a US$ 10 (R$ 50) por tonelada, ajudou a permitir abusos.

Os proponentes do SAF também argumentam que este mercado é fundamentalmente diferente porque há uma escassez real de combustível de aviação sustentável, ao contrário de quando os créditos de eletricidade renovável entraram em uso. “Há muito mais valor neste tipo de investimento”, disse Chen, do Rocky Mountain Institute.

Ainda assim, não está claro se um número suficiente de empresas avançará para ter um impacto na produção. Pode custar cerca de meio bilhão de dólares construir uma fábrica de combustível de aviação limpo.”Estamos observando a evolução do mercado”, disse Bruce Fleming, CEO da Montana Renewables, um dos dois produtores comerciais de SAF nos EUA. “Isso vai demorar um pouco.”

Permitir que as empresas utilizem certificados SAF para reduzir os seus níveis de emissões será fundamental para o crescimento deste mercado, de acordo com Brian Ripsin, gestor de sustentabilidade da Shell Aviation. “Esse é o próximo grande obstáculo que precisamos superar para obter uma adoção mais em larga escala.”/Bloomberg.