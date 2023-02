Microsoft vai levar IA do ChatGPT por voz para celulares em breve

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 22, que levará uma inteligência artificial semelhante à do ChatGPT, da OpenAI, para smartphones e para o app de videoconferência Skype, e que os usuários também serão capazes de interagir com o robô por voz.

Em comunicado, a empresa fundada por Bill Gates mostrou uma prévia dos novos aplicativos Bing e Edge para iPhone e Android. No entanto, a Microsoft ainda não anunciou uma data de lançamento ao público.

Neste momento, apenas um grupo selecionado de pessoas tem acesso ao novo motor de busca alimentado pela tecnologia por trás do ChatGPT e, de acordo com a empresa, existem “milhões” de pessoas na lista de espera para usar a nova ferramenta. No aplicativo do Bing no celular, os usuários podem tocar no ícone para iniciar uma sessão de chat, onde podem fazer uma variedade de perguntas através de mensagem de texto ou com voz, explica o comunicado.

Os usuários poderão também acessar atualizações do Bing através da página inicial do aplicativo, disse a Microsoft. “Como sabemos que 64% das pesquisas são realizadas em smartphones, estamos lançando todos os novos aplicativos móveis Bing e Edge para servirem de copiloto na web, inclusive quando se está longe do escritório”, diz a nota.

Na versão do Skype, os 36 milhões de usuários poderão incluir a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft aos chats de grupos e fazer perguntas ao robô.

“Por exemplo, se a sua família estiver conversando sobre a próxima reunião familiar, é possível simplesmente pedir ao Bing sugestões sobre destinos de viagem, previsões meteorológicas e eventos interessantes no momento da sua viagem, e todos no chat terão acesso aos resultados”, explicou a empresa./EFE