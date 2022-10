Microsoft planeja demissões de até mil funcionários pelo mundo

A Microsoft deve fazer demissões em massa em vários dos setores da companhia, de acordo com reportagem do portal de notícias Axios publicada na segunda-feira 17. Os cortes vão afetar funcionários de diferentes cargos, equipes e partes do mundo. Com isso, a empresa americana se junta a outras empresas da área de tecnologia que estão reduzindo o número de colaboradores.

Ainda não se sabe oficialmente o número de pessoas desligadas da Microsoft, mas uma fonte consultada pelo Axios diz que a quantia não deve chegar a mil funcionários.

A empresa declarou que continuará investindo e que irá fazer contratações em áreas de crescimento estratégicas no próximo ano. “Como todas as companhias, nós analisamos as prioridades do nosso negócio regularmente e fazemos ajustes estruturais de acordo com isso”, declarou a Microsoft em nota enviada ao Axios.

A correção de rumo da Microsoft segue uma tendência de redução de gastos com pessoal que vem sendo registrada neste ano no mercado da tecnologia. Há empresas congelando ou desacelerando o ritmo de contratações, enquanto outras já realizam demissões.

A Meta, de Mark Zuckerberg, por exemplo, parou de contratar e, com o plano em curso de reduzir orçamentos, também deve efetuar demissões nos próximos meses, segundo relatos.

Os cortes também chegaram nas startups brasileiras: Quinto Andar, Loft, Facily e Mercado Bitcoin são algumas das empresas de tecnologia que fizeram demissões em massa, segundo reportou o Estadão nos últimos meses.