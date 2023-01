Microsoft quer integrar ChatGPT ao Bing para tornar buscas mais inteligentes

A Microsoft planeja integrar a ferramenta de inteligência artificial (IA) ChatGPT ao Bing, buscador da empresa que compete com o rival Google, de acordo com reportagem do site The Information publicada na última terça-feira, 3. A ideia é lançar o serviço até o fim de março.

De propriedade da companhia OpenAI, o ChatGPT é uma ferramenta de robô de conversação (chatbot) que ganhou popularidade nas últimas semanas pelas respostas a perguntas complexas dos mais variados temas. A IA consegue apresentar resultados de buscas com textos completos, o que permite maior interação com o usuário.

A integração com o Bing permitiria que o buscador da Microsoft apresentasse mais do que links e URLs ao usuário que fizer a busca. Segundo o Information, a adição do recurso tem como objetivo aumentar a rivalidade com o buscador do Google, líder no mercado mundial.

Em julho de 2019, a Microsoft aportou US$ 1 bilhão na OpenAI, com intuito de turbinar o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e de computação em nuvem.