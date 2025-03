Musk afirma que X sofreu ‘ataque cibernético massivo’ e acusa Ucrânia

Após a instabilidade apresentada pelo X nesta segunda-feira, 10, Elon Musk, dono da plataforma, afirmou que a rede social sofreu um “ataque cibernético massivo”. A rede social esteve fora do ar por três vezes durante esta segunda e continua com o funcionamento instável para alguns usuários - no site Downdetector já há 16 mil notificações de problemas com a plataforma. Na tarde desta segunda, o bilionário deu uma entrevista ao canal Fox News e afirmou que endereços de IP ligados à Ucrânia estavam por trás do ataque.

"Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas houve um ciberataque massivo para tentar derrubar os sistemas do X com endereços de IP originários da região da Ucrânia", disse ele no canal. Mais cedo, Musk publicou no X que acreditava ser um ataque coordenado contra a plataforma, retuitando uma publicação de uma conta de um apoiador. No texto, o usuário afirmava que o Doge, departamento de eficiência governamental, liderado pelo bilionário no governo Trump, e a Tesla estão sob ataque constante. O bilionário, no entanto, não apresentou outras evidências do ataque.

A primeira incidência do X nesta manhã foi por volta das 6h30 da manhã, voltando a acontecer às 10h30 e, novamente, perto das 12h. Durante toda a tarde, o serviço permaneceu intermitente, voltando a funciona normalmente no fim da tarde.

Usuários relatam dificuldades para acessar o X desde as primeiras horas da manhã nesta segunda-feira, 10 Foto: Alain Jocard/AFP

Grupo hacker

Também mais cedo, a revista Newsweek afirmou que um grupo hacker chamado Dark Storm assumiu no Telegram a responsabilidade pelo suposto ataque. Segundo a publicação, o Dark Storm teria feito um ataque de DDoS, sigla para ataques de negação de serviço distribuído. Essa ação é realizada quando grupos enviam diversas solicitações simultâneas para um site invadido para sobrecarregar o sistema e tirá-lo do ar.

Nos últimos dias, protestos contra ações de Elon Musk e, principalmente, contra a Tesla, tomaram conta de cidades dos EUA e da Europa, de acordo com a agência de notícias Reuters. Diversas concessionárias da marca foram atacadas com coquetel molotov no estado do Colorado, além de manifestantes atirando objetos em lojas do Kentucky, Oregon, Massachusetts e na Califórnia.

Na França e na Alemanha, dezenas de pessoas foram para as concessionárias com placas que acusavam Musk de nazista e cartazes que indicavam insatisfação com a influência do bilionário no governo americano. Estações de carregamento de Teslas também foram incendiadas.

Os protestos já tiveram efeitos nas ações da Tesla, que teve uma queda de 45% nas vendas em janeiro deste ano. Nesta segunda-feira, antes do fechamento do mercado americano, os papéis da empresa estavam em baixa de 35%.

Até o momento, a conta oficial do X e a CEO da plataforma, Linda Yaccarino, não publicaram sobre a queda da rede social.

Como acontece um ataque DDoS?

O ataque de DDoS, sigla para ataques de negação de serviço distribuído, é uma ação realizada quando grupos enviam diversas solicitações simultâneas para um site invadido para sobrecarregar o sistema e tirá-lo do ar.

“Para acontecer esse tipo de ataque, normalmente você tem que ter um conjunto muito grande de dispositivos, e esse conjunto tem que estar também em diversas regiões. A partir desse conjunto muito grande de dispositivos em regiões diferentes geográficas, você gera esse tráfego malicioso”, explica Jéferson Campos Nobre, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Na prática, é como se milhares de pessoas estivessem tentando fazer a mesma operação exatamente ao mesmo tempo. Por isso, para ter sucesso, um ataque desse tipo precisa de diversos computadores conectados.

Este também é um ataque que não visa o sequestro ou recolhimento de dados de usuários, por exemplo. A intenção é fazer uma interrupção do serviço.

“A ideia dele é derrubar a plataforma e deixá-la indisponível. Ele não vai estragar, conseguir informações ou fazer uma troca do conteúdo da página. A ideia dele é causar indisponibilidade, impedir que usuário legítimo acesse aquele conteúdo que a plataforma compartilha”, aponta Fernando de Falchi, gerente de Engenharia de Segurança da Check Point Software Brasil.

Foi um ataque malicioso?

De acordo com Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, a queda vista no X foi, de fato, um ataque desse tipo. “Sabemos que a queda foi ocasionada por um ataque de DDoS, vindo de vários provedores no mundo, seguramente realizado por botnets”, afirmou Assolini ao Estadão.

Embora um grupo de hackers tenha assumido a autoria do ataque, ainda não é possível saber se a organização é, de fato, responsável pela falha ocorrida no X.

