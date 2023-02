Musk demite funcionários da Tesla após tentativa de sindicalização

A Tesla demitiu, pelo menos, 18 funcionários da sua fábrica em Buffalo, EUA, nesta quinta-feira, 16, afirmou o jornal americano New York Times. De acordo com a reportagem, os trabalhadores sofreram uma retaliação por parte de Elon Musk, dono da empresa, por organizar um sindicato na unidade da Tesla.

De acordo com uma das fontes ouvidas pelo jornal americano, uma reclamação foi formalizada pelos trabalhadores via Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, como um processo contra a Tesla pelo ocorrido.

As demissões ocorreram apenas um dia após os funcionários indicarem o desejo de formar um sindicato de trabalhadores da fábrica. Publicamente, Musk já se posicionou contra o movimento e já esteve envolvido em outros movimentos contrários. Em 2021, o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas já havia notificado o bilionário por demitir ilegalmente um funcionário envolvido na organização sindical em Fremont, Califórnia.

“Sinto fortemente que isso é uma retaliação ao anúncio do comitê e é vergonhoso”, disse Arian Berek, membro do comitê organizador de Buffalo, em comunicado, segundo o New York Times. A funcionária foi demitida após voltar de licença por covid-19.