Musk pode deixar cargo de CEO do Twitter no final de 2023

Elon Musk está se preparando para deixar a presidência do Twitter no final deste ano. Depois da votação na rede social que perguntou se o bilionário deveria sair do cargo — e da resposta positiva dos usuários — Musk afirmou nesta quarta-feira, 15, que deve ter a operação da empresa estabilizada até o fim de 2023, quando poderá se afastar da liderança.

“Preciso estabilizar a organização e garantir que ela esteja financeiramente saudável, com o roteiro do produto claramente definido”, afirmou Musk durante a Cúpula Mundial do Governo em Dubai, segundo a agência de notícias Bloomberg. “Acho que provavelmente no final do ano seria um bom momento para encontrar outra pessoa para administrar a empresa.”

Em dezembro do ano passado, poucos meses depois de iniciar a trajetória como dono do Twitter, Musk perguntou aos seus usuários se ele deveria permanecer na posição de CEO da empresa — e disse que faria o que a enquete decidisse.

No total, foram contabilizados 17.502.391 votos, 57,5% desses a favor de Musk deixar o cargo, enquanto 42,5% foram contrários.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

“Devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Vou respeitar os resultados desta enquete”, questionou o bilionário na publicação.

Após os resultados, Musk indicou que sairia do cargo “assim que encontrasse alguém louco o suficiente para assumir essa posição”, sem dar outros detalhes. Ele acrescentou também que, com a substituição, deve passar a liderar apenas as equipes de software e gerenciamento de servidores, áreas-chave que lhe permitirão controlar as decisões do produto. Porém, com o pronunciamento desta quarta, ainda não está claro se o empresário vai assumir alguma outra posição na empresa.