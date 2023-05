Musk proíbe executivos da Tesla de contratar novos funcionários sem sua aprovação

O bilionário Elon Musk, CEO da montadora Tesla, afirmou que a empresa não pode mais contratar novos funcionários, incluindo empreiteiros, sem a sua aprovação pessoal, segundo o jornal The Information. A notícia foi publicada nesta segunda-feira, 15, e cita um e-mail enviado para os funcionários.

De acordo com o jornal, Musk pediu aos executivos da montadora que lhe enviem uma lista de pedidos de contratação semanalmente e ainda os advertiu para que “pensem cuidadosamente” antes de enviar o documento.

No ano passado, Musk vendeu US$ 31 bilhões em ações da Tesla para financiar sua aquisição do Twitter, o que gerou uma queda no preço das ações da montadora e questionamentos de investidores. A companhia liderada por Musk perdeu US$ 622 bilhões em valor de mercado em 2022 e viu as ações caírem até 8,8%, enquanto o acumulado do ano registrou encolhimento de 61%, quarta pior performance de uma empresa S&P 500 no ano.

O momento ruim aconteceu no mesmo período em que Musk se envolveu na compra e no comando do Twitter, empresa adquirida por ele por US$ 44 bilhões. Para investidores da Tesla, o envolvimento dele com a rede social distraiu o executivo em um momento delicado.

Agora, com a nomeação de Linda Yaccarino para a presidência da rede social, acionistas esperam que Musk possa voltar a acompanhar de perto a rotina e as decisões corporativas da montadora.

Ainda, segundo o jornal, espera-se que Musk converse com os acionistas da Tesla na próxima terça-feira, 16, durante a reunião anual da empresa em sua sede, no Texas.