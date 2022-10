Musk propôs comprar Twitter por preço menor em negociações recentes

Continua após a publicidade

THE NEW YORK TIMES - Nas semanas que antecederam a declaração de Elon Musk de que sua oferta para comprar o Twitter estava sendo negociada outra vez, seus representantes conversaram com a empresa várias vezes para refazer o acordo a um preço mais baixo, disseram quatro pessoas familiarizadas com as discussões.

Musk solicitou um desconto de até 30%, disseram três pessoas, uma proposta que teria avaliado a empresa em aproximadamente US$ 31 bilhões. O Twitter rejeitou a oferta, segundo as fontes, que pediram anonimato porque as negociações eram confidenciais.

No entanto, na semana passada, as discussões levaram a um desconto menor de cerca de 10%, o que permitiria a Musk pagar em torno de US$ 39,6 bilhões pelo Twitter. No fim das contas, essas negociações não avançaram. A estimativa do valor de mercado do Twitter na quarta-feira era de US$ 39,2 bilhões.

As negociações ocorreram apenas algumas semanas antes de um embate agendado em um tribunal de Delaware para determinar se Musk deve concluir a aquisição do Twitter pagando US$ 44 bilhões, como havia proposto em abril. Em julho, ele sinalizou que não queria mais comprar a rede social, mencionando o que ele disse ser um problema incontrolável de spam. O Twitter processou o bilionário por forçar a negociação.

A cáustica batalha legal expôs as mensagens de texto pessoais de Musk para seu grupinho de investidores em tecnologia e celebridades, enredou os principais executivos do Twitter e fez crescer a incerteza quanto ao futuro da empresa.

Ao chegar a um acordo, os dois lados poderiam evitar um julgamento público complicado que provavelmente contaria com depoimentos de funcionários importantes do Twitter e de Musk. O depoimento do bilionário estava programado para esta quinta-feira, mas os dois lados concordaram em adiá-lo, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Porém, as discussões a respeito de um desconto não passaram da fase inicial, segundo as pessoas a par das conversas, e nenhuma carta de intenções foi preparada. Não está claro o motivo das negociações não terem avançado.

Continuidade da aquisição

Musk enviou uma carta ao Twitter na noite de segunda-feira, oferecendo-se para pagar o valor inicial total pela empresa.

O CEO da Tesla e da SpaceX disse que a conclusão da aquisição estava dependendo da possibilidade de garantir financiamento dos bancos que concordaram em apoiar sua oferta de abril, quando ofereceu US$ 54,20 por ação da empresa. Se os bancos não cumprirem suas promessas de apoio financeiro, Musk será obrigado a pagar uma multa de dissolução de US$1 bilhão. Ele também pediu ao Twitter para encerrar o processo judicial da empresa contra ele.

“A intenção da empresa é fechar a transação com US$ 54,20 por cada ação”, disse o Twitter em um comunicado divulgado na terça-feira em resposta à carta de Musk.

O Twitter está considerando uma série de opções para garantir o acordo. Elas incluem a supervisão judicial da finalização do processo para assegurar que Musk cumpra seu compromisso, e o pedido de que bilionário pague uma taxa de juros para compensar os atrasos na conclusão do processo, disseram as fontes a par das negociações.

Os representantes de Musk e da empresa de rede social estão conversando desde que o Twitter recebeu a carta. Eles não tinham chegado a um acordo até a tarde de quarta-feira.

Musk e o Twitter devem chegar a um acordo até 28 de outubro. Do contrário, o julgamento em Delaware deve ter início em novembro.

Andrew Ross Sorkin e Lauren Hirsch contribuíram com esta matéria. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA