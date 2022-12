My Foods 2022: iFood lança retrospectiva para usuários do app; veja como fazer

O iFood lançou nesta sexta-feira, 16, a retrospectiva My Foods 2022, que reúne informações personalizadas sobre o ano “culinário” dos usuários na plataforma. Na edição deste ano, o conteúdo, em formato de Stories — semelhante ao Instagram — no app, vai mostrar dados como número de pedidos, alimento mais consumido e uma estimativa de horas “economizadas” na cozinha.

Na quarta edição, a retrospectiva já se tornou um clássico de fim de ano junto a outras listas de aplicativos. “O Meus Foods é uma celebração ao ano que passou e tem como objetivo trazer uma nova perspectiva para relembrá-los o lado gostoso de 2022 junto com o iFood. Não há nada mais divertido do que descobrir quais foram as suas aventuras gastronômicas, ao longo do ano, para começar 2023 já planejando explorar novos sabores e experiências”, afirma Ana Gabriela Lopes, diretora de Marketing do iFood.

Os dados ficam disponíveis para os usuários até o dia 6 de janeiro de 2023. Para fazer a retrospectiva My Foods 2022 basta entrar no aplicativo e clicar no banner da tela inicial. Com toques na tela é possível pular os cards do conteúdo. Ao final, uma tela compartilhável nas redes sociais aparece para os clientes.

Um spoiler dos pedidos dos clientes pode ser visto na aba preparada de acordo com dados gerais do aplicativo. Mais uma vez, os fãs de hambúrguer fizeram com que o prato fosse o mais pedido no app, com mais de 115 milhões de unidades vendidas pelo app. Veja lista:

Hambúrguer: + 115 milhões Refrigerantes: + 67 milhões Sanduíches Wraps: + 56 milhões Pratos com Carne: + 51 milhões Pratos com Frango: + 45 milhões Marmitas: + 39 milhões Açaís: + 34 milhões Pizzas: + 31 milhões Massas: + 30,6 milhões Sobremesas: + 30 milhões