Não é só Musk: veja quanto custa superesquema de segurança de bilionários da tecnologia

As maiores empresas de tecnologia do mundo estão desembolsando milhões de dólares todos os anos para proteger seus CEOs, mas algumas pagam mais do que outras, e por um bom motivo.

PUBLICIDADE Entre as generosas vantagens concedidas aos altos executivos, os custos de segurança podem estar entre os mais caros, especialmente quando se trata de líderes empresariais de alto nível. Esses custos de segurança incluem tudo, desde monitoramento residencial até guarda-costas pessoais e consultoria de segurança, o que representa um alto custo para as empresas, dependendo do executivo. Bill Herzog, CEO da LionHeart Security Services, sediada no Arizona, disse à Fortune que é importante que as empresas invistam na proteção de seus CEOs, especialmente se eles estiverem entre as pessoas mais ricas do mundo, como Mark Zuckerberg, da Meta, e Elon Musk, da Tesla. Herzog, cuja empresa forneceu segurança para políticos e outros indivíduos importantes, disse que esses tipos de CEOs famosos podem ser especialmente visados. E se algo acontecer a eles, a empresa pode ser a única a sofrer o impacto financeiro e de reputação, acrescentou.

Apple gastou US$ 820 mil com a segurança de Tim Cook (centro) em 2023 Foto: Juliana Yamada/AP

“Quando se trata de alguém que vale milhões ou bilhões de dólares e é responsável por uma empresa inteira, há uma possibilidade real de sequestro, há uma possibilidade real de extorsão, há uma possibilidade real de atentados contra suas vidas”, disse Herzog.

Para segurança 24 horas por dia, um serviço que exige especialistas em segurança especialmente treinados e recursos específicos, Herzog disse que sua empresa cobraria US$ 60 por hora ou mais, um valor que poderia elevar a conta total para mais de US$ 1 milhão por ano para dois guarda-costas.

No entanto, algumas empresas pagam muito mais do que isso para proteger seus principais executivos. Aqui estão as empresas de tecnologia que mais gastam com seus líderes.

A Meta paga três vezes mais do que a segunda empresa de tecnologia mais próxima na lista para proteger seu CEO e fundador, Mark Zuckerberg. Em 2023, a empresa gastou um total de US$ 23,4 milhões para a segurança pessoal de Zuckerberg, incluindo US$ 9,4 milhões em custos diretos de segurança e outros US$ 14 milhões em um subsídio anual antes dos impostos destinado a “cobrir custos adicionais relacionados à segurança pessoal de Zuckerberg e de sua família”.

Nos anos anteriores, a Meta pagou ainda mais para proteger Zuckerberg, com a conta de sua segurança pessoal ultrapassando US$ 24 milhões e US$ 25 milhões em 2022 e 2021, respectivamente, de acordo com um registro na Securities and Exchange Commission (SEC).

A empresa pagou esses altos valores de segurança “em benefício da empresa devido à importância do de Zuckerberg para a Meta”, de acordo com o documento. Zuckerberg está especialmente em risco por causa de sua posição, argumenta a empresa.

“Acreditamos que a função de Zuckerberg o coloca em uma posição única: ele é sinônimo de Meta e, como resultado, o sentimento negativo em relação à nossa empresa está diretamente associado a Zuckerberg e, muitas vezes, é transferido para ele”, escreveu a empresa no processo da SEC.

Felizmente, Zuckerberg também é um grande aficionado por artes marciais mistas.

Alphabet (Google)

O CEO da Alphabet, dona do Google, Sundar Pichai, fala muito sobre segurança cibernética, mas sua segurança pessoal também é uma prioridade para sua empresa. Em 2023, a gigante da tecnologia desembolsou US$ 6,8 milhões para a segurança pessoal de Pichai, de acordo com um registro na SEC.

A empresa também paga por um carro e pelo uso de “aeronaves não comerciais”.

Tesla

Elon Musk, da Tesla, não é estranho aos holofotes, e sua conta de segurança pessoal reflete isso. A Tesla pagou US$ 2,4 milhões em 2023 a uma empresa de segurança de propriedade de Musk por serviços de segurança, além de outros US$ 500 mil até fevereiro deste ano, de acordo com um registro da SEC.

Os altos custos de segurança do bombástico CEO são aparentemente muito necessários. Em julho, Musk disse em uma publicação no X que duas pessoas diferentes tentaram matá-lo nos últimos oito meses.

“Elas foram presas com armas a cerca de 20 minutos de carro da sede da Tesla no Texas”, escreveu Musk.

Após a tentativa fracassada de assassinato de Donald Trump em julho, Musk pensou em tomar sua segurança em suas próprias mãos.

“Talvez seja hora de construir aquela armadura de metal voadora [sic]”, disse Musk em um post na época.

Nvidia

Para um dos principais CEOs do momento, a Nvidia gasta comparativamente menos do que seus pares de tecnologia na segurança do CEO Jensen Huang. Em seu ano fiscal de 2024, a empresa gastou cerca de US$ 2,2 milhões em segurança residencial e taxas de consultoria para Huang, além de centenas de milhares em serviços de monitoramento de segurança e serviços de carro e motorista, de acordo com um registro na SEC.

Embora Huang tenha dito certa vez que Jackie Chan seria o mais adequado para interpretá-lo em um filme, Huang definitivamente não tem as habilidades de artes marciais de Chan.

Apple

Embora Tim Cook não seja tão famoso quanto seu antecessor, o icônico Steve Jobs, ele ainda é o CEO mais bem-sucedido da Apple, e a empresa o quer por muitos anos mais.

Publicidade

A Apple pagou US$ 820.309 por despesas relacionadas à segurança de Tim Cook em 2023, o que, embora não seja uma ninharia, ainda foi menos do que os US$ 1,6 milhão pagos pelo uso de seu jato particular.

