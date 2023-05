Não gostou da cobrança? Saiba como cancelar sua conta na Netflix

Na última semana, a “taxa do ponto extra” começou a ser cobrada pela Netflix no Brasil. A partir da mudança, os usuários foram notificados que a conta na plataforma deve ser usada por apenas uma residência. Com isso, será cobrada uma tarifa para quem compartilhar contas com pessoas que não moram na mesma casa - é quase uma taxa de “ponto extra”, que as operadoras de TV a cabo cobram. Na nota, a empresa afirmou que cada login excedente terá o valor de R$ 12,90 mensais. Atualmente, a mensalidade por aqui custa entre R$ 18,90 e R$ 55,90.

Batizado de “adicionar lar”, quaisquer membros de uma mesma conta que não morarem na mesma casa deverão ser cobrados adicionalmente. O recurso vai funcionar a partir da localização dos aparelhos dos usuários, detalha a Netflix. Cada lar acrescentado poderá usar a conta em até cinco perfis ligados àquele endereço. Duas televisões em endereços diferentes, por exemplo, contarão como duas casas diferentes. Dispositivos móveis não serão afetados.

A nova cobrança pode não agradar a todos. Se esse é o seu caso, o Estadão fez um guia que mostra como é possível cancelar a sua conta da Netflix.

Email informando sobre a cobrança já começou a ser enviado pelo serviço de streaming Foto: Netflix/Divulgação

O cancelamento da conta da Netflix pode ser feito através do smartphone ou do computador, usando um navegador. Pelo celular, é preciso entrar no aplicativo e acessar seu perfil através do ícone no canto superior direito, e clicar em “Conta”, logo abaixo de “Configurações do aplicativo”.

Depois, basta clicar no botão “Cancelar assinatura”, abaixo das informações de pagamento. Uma nova página vai aparecer na tela, perguntando se o usuário realmente quer fazer o cancelamento, então é preciso clicar em “Quero cancelar”.

Um e-mail deve ser enviado com os detalhes do cancelamento em seguida. A assinatura fica ativa até o final do ciclo de cobrança.

Continua após a publicidade

Pelo computador o procedimento é o mesmo, basta acessar a conta no site da Netflix em um navegador.

Se o usuário reiniciar a assinatura em até dez meses, seus perfis, favoritos, preferências e os detalhes da conta serão mantidos pela empresa.