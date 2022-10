Netflix ganha 2,4 milhões de assinantes e recupera perdas de 2022

Depois de perder 1,2 milhão de assinantes no primeiro semestre, a Netflix deu sinais de recuperação e ganhou 2,4 milhões de assinantes no terceiro trimestre do ano. A informação foi revelada nesta terça-feira, 18, no mais recente balanço financeiro da companhia.

“Após um primeiro semestre desafiador, acreditamos que estamos no caminho para reacelerar o crescimento. A chave é agradar os assinantes. É por isso que sempre nos concentramos em vencer a competição por visualizações todos os dias. Quando nossas séries e filmes empolgam nossos membros, eles contam para seus amigos, e então mais pessoas assistem, se juntam e ficam conosco”, afirmou a empresa em carta para os investidores.

O crescimento não foi apenas trimestral. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a empresa cresceu a base de assinantes em 10 milhões de novas contas.

Segundo a consultoria StreetAccount, a expectativa era que o número de usuários crescesse cerca de 1,09 milhão. A própria empresa calculou, no último trimestre, que o aumento de assinaturas seria de 1 milhão, aproximadamente.

O aumento acima do esperado agradou os investidores. Após o fechamento do mercado, as ações da empresa chegaram a subir 14% na Bolsa americana.

Netflix apresentou melhora no trimestre mais recente Foto: Mike Blake/Reuters

Ano difícil

Os números positivos sinalizam uma luz para a gigante, que, até aqui, vinha registrando um período negativo em sua história. Em 2022, a companhia registrou perda de assinantes pela primeira vez em 11 anos - nos dois primeiros trimestres do ano, a perda foi de 1,2 milhão de assinantes. Para cortar custos, a Netflix demitiu 450 pessoas em todo o mundo, principalmente nos EUA e na Europa. Segundo o Estadão apurou, foram 17 cortes na América Latina, incluindo o Brasil.

A empresa também anunciou no meio deste ano a extensão da cobrança por compartilhamento de senha. O teste, que acontece em alguns países da América Latina, já cobrava uma taxa por “usuário” que utilizava a assinatura. Agora, os endereços físicos também são considerados na hora de cobrar uma taxa dos usuários.

Agora, com a recuperação, a empresa aposta em um novo plano de assinatura com publicidade, que permite que usuários adquiram planos mais baratos com anúncios dentro da programação. Já são 12 países com a opção de plano com anúncios e assinaturas mais baratas desde que a empresa revelou a estratégia no começo do ano. No Brasil, a novidade vai sair por R$ 18,90 mensais.

