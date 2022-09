Netflix mira 43 milhões de assinantes em plano com propagandas

Prestes a revelar um novo plano de assinatura de menor custo e com publicidade, a Netflix espera totalizar 43 milhões de usuários únicos até o terceiro trimestre de 2023 com a nova modalidade, que deve ser lançada ainda neste ano.

As informações são do jornal americano Wall Street Journal, que disse ter acesso a documentos confidenciais enviados pela gigante do streaming a potenciais anunciantes.

Nas projeções iniciais, a Netflix espera ter 4,4 milhões de usuários em todo o mundo até o fim de 2022, sendo 1,1 milhão do território americano. Até o fim de 2023, o número dos EUA deve totalizar 13,3 milhões.

Segundo o documento, a métrica de “usuários únicos” é diferente de “assinantes únicos”, já que, no modelo de baixo custo, mais pessoas devem dividir uma única conta. Portanto, os números costumam ser maiores para essas projeções.

Hoje, a Netflix possui 220 milhões de assinantes, mas a companhia perdeu usuários pela primeira vez na história com a concorrência entre outros serviços (como Disney+, HBO Max e Amazon Prime). Assim como os concorrentes, a companhia pretende conquistar novas audiências com esse serviço de menor custo, além de turbinar a receita com publicidade.

A Netflix não planeja contratar uma empresa de consultoria para auditar os números de audiência de forma independente, de modo que os dados possam ser fornecidos para os anunciantes.