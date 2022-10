Netflix vai deixar usuário ‘levar’ perfil com preferências para outras contas na plataforma

A partir desta segunda-feira, 17, será possível transferir o histórico de preferências de conteúdos na Netflix entre contas na plataforma. A ideia é que, mesmo mudando o login de acesso no serviço de streaming, o usuário possa carregar consigo as listas de favoritos, progressos de episódios e filmes já salvos anteriormente. A novidade foi anunciada apenas alguns dias depois de a empresa anunciar a chegada de seus planos com anúncios no Brasil.

De acordo com a Netflix, essa é uma maneira de evitar que o usuário perca os conteúdos já salvos no seu perfil caso precise mudar de conta — uma espécie de solução para levar as preferências depois de um “rompimento” ou de uma mudança com uma assinatura dividida (entre amigos, namorados ou na inclusão de algum novo membro da família). A ferramenta também poderá ser utilizada durante a mudança entre os próprios planos da plataforma.

Para migrar o perfil de uma conta para outra, é preciso acessar o menu principal, localizado no topo da tela, e selecionar a opção “transferir perfil”. O site ou aplicativo vai pedir para que o usuário informe os dados da nova conta e a nova senha. Depois disso, é só aguardar que o perfil seja transferido.

A Netflix afirmou que a ferramenta vai chegar gradativamente e que os usuários que já tiverem a opção disponível serão avisados por email sobre a possibilidade. Ainda, será possível ativar ou desativar o recurso nas configurações da conta.

Contas com anúncios

Após meses de rumores, a Netflix anunciou na última semana que terá anúncios publicitários em sua plataforma. Os comerciais serão exibidos em uma nova modalidade de assinatura, que terá preços mais baixos. O plano “Básico com anúncios” vai custar R$ 18,90 por mês e estará disponível a partir de 3 de novembro em 12 países, incluindo o Brasil (os outros são Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido).

Com o novo plano os anúncios serão de 15 ou 30 segundos, exibidos antes e durante as séries e os filmes — nunca no final. Isso, porém, pode mudar com o tempo, pois a empresa diz que o formato está previsto para o momento de lançamento. No total, serão exibidos em média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora.