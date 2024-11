Neuralink vai testar implante cerebral para mover braços mecânicos; entenda

A sigla BCI significa ‘interface cérebro-computador’, que permite que uma pessoa controle dispositivos apenas com seus pensamentos, ou seja, com as ondas cerebrais. A tecnologia da Neuralink também envolve o dispositivo N1, que é implantado por meio de cirurgia no cérebro do paciente.

No momento, a empresa de Musk está realizando testes para verificar a segurança das tecnologias, além da capacidade do funcionamento do chip.