Nova IA chinesa que bate o DeepSeek já está disponível publicamente

As ações do Alibaba, uma potência do comércio eletrônico, subiram mais de 7% nas negociações da manhã na bolsa de valores de Hong Kong.

O modelo, uma evolução da própria IA que o Alibaba já havia desenvolvido - o Qwen - tem agora 32 bilhões de parâmetros, em comparação aos 20 bilhões de parâmetros que o Qwen 2.5, lançado no início do ano, possui.