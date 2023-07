Novo nome do Twitter é um movimento impulsivo de Musk, dizem especialistas

Da noite para o dia, o Twitter já não é mais o mesmo: agora, a rede social mudou de nome, abandonou o logotipo do passarinho azul e tornou-se X.

Elon Musk e a CEO da empresa, Linda Yaccarino, anunciaram na madrugada desta segunda-feira, 24, a mudança do nome da plataforma. Esse é um sonho antigo do bilionário, que pretende transformar o antigo Twitter em um “superaplicativo”, com inúmeras funcionalidades como pagamentos online e compras, além de rede social.

Essas mudanças, no entanto, ainda não se concretizaram e, até o momento, a plataforma continua idêntica — mas com o novo logotipo, a letra X estilizada. O acesso do site pode ser feito tanto pelos endereços X.com quanto por Twitter.com.

O movimento repentino e sem grandes mudanças na plataforma, além do visual, é considerado “impulsivo” por especialistas em marketing consultados pelo Estadão.

“Há uma total ausência de estratégia de marketing, com uma impulsividade muito grande da visão de Elon Musk. Ele tenta mudar muito rapidamente coisas que normalmente são mudadas com um pouco mais de parcimônia”, explica Marcos Bedendo, professor de Branding da ESPM.

Elon Musk anunciou mudança de nome e de identidade visual do Twitter Foto: Reuters

Bedendo aponta que a marca pode sofrer para ser encontrada em buscadores (como o Google), dada a falta de diferenciação do nome. Além disso, problemas de pronúncia por usuários do mundo todo podem aparecer, o que prejudica o apelo. “É uma execução ruim”, critica.

Para Jaime Troiano, presidente da consultoria TroianoBranding, jogar fora a marca Twitter é errado, pois desconsidera mais de 17 anos de história da empresa, fundada em 2006 como um “microblog” para compartilhar pensamentos por SMS de celular. O sucesso foi tamanho que, em muitos dicionários, foi criado o verbo “tuitar”, em referência a textos publicados na plataforma.

“O Twitter é uma história de velocidade de comunicação e rapidez de acesso”, aponta Troiano. “Se o Twitter continuar existindo como produto, poderia adicionar o X ao nome. Twitter X, por exemplo. Assim, aproveita o histórico de anos e anos de prestígio da marca antiga.”

Jeitinho Musk

Outro ponto é que a mudança repentina reforça o poder de decisão de Elon Musk sobre a plataforma, cuja presidência executiva foi passada para Linda Yacarino em junho deste ano.

“Musk precisa fazer do jeito dele. Ele precisa preservar essa identidade construída ao longo dos anos, ferindo princípios de comunicação e branding”, diz Troiano. “Essa precipitação é do show dele. Ele é assim. Se fizesse a mudança de logotipo de forma bonitinha, com empresa contratada, iria parecer muito estranho.”

A mudança do logotipo do Twitter quase encerra um capítulo de uma das redes sociais mais bem-sucedidas da história Júnior Borneli, da Startse

O executivo Júnior Borneli, fundador da escola de empreendedorismo Startse, aponta que Musk toma decisões conforme lhe convém. “Isso acontece porque o bilionário trata a empresa como uma empresa privada, como ela de fato é”, diz. O Twitter saiu da Bolsa em novembro do ano passado, logo após a conclusão da aquisição por US$ 44 bilhões.

“A mudança do logotipo do Twitter quase encerra um capítulo de uma das redes sociais mais bem-sucedidas da história”, aponta Borneli. A diferença é que, agora, há uma concorrente que pode fazer pressão no antigo passarinho azul: o Threads. “Esse agora pode ser o destino de quem não se dá bem com o Twitter.”

Gestão Musk

Elon Musk adquiriu o Twitter no final do ano passado e realizou diversas alterações no aplicativo que não agradaram parte dos usuários e dos anunciantes. Logo de cara, grande parte dos anunciantes da plataforma romperam contrato com o Twitter, causando danos na receita na empresa — os números nunca foram revelados pela companhia.

Mesmo assim, o bilionário não desistiu de mudar a rede social de forma a torná-la como desejava. Dentre as inúmeras mudanças realizadas no app estão o lançamento do plano de assinatura pago, Twitter Blue, para a obtenção do selo de verificação azul e, mais recentemente, limite de visualização de publicações diárias.

Além disso, em poucos meses como CEO, Musk anunciou Linda Yaccarino como nova presidente executiva do Twitter, após fazer uma enquete no aplicativo perguntando se deveria renunciar ao cargo e obtendo a maioria das respostas positivas.

Além de mudanças no produto, a empresa enfrentou um choque de gestão, passando por ondas de demissões em massa e corte de gastos. Hoje, o Twitter possui pouco mais de mil funcionários, ante os 7,5 mil de nove meses atrás.

Obsessão com a letra xis

Essa não é a primeira vez que a letra X aparece em produtos ou empresas do Elon Musk. O bilionário é dono de empresas como SpaceX, de exploração espacial, X Corp., de tecnologia, e xAI, de inteligência artificial, todas com a letra X no nome. Além delas, a Tesla, de carros elétricos, tem no portfólio o automóvel Tesla Model X.

Os filhos de Musk também não ficaram de fora da sua obsessão pela letra xis. O primeiro filho de Musk com a cantora canadense Grimes nasceu em 2020 e se chama X Æ A-12, tendo uma única letra como primeiro nome. Já a segunda filha se chama Exa Dark Sideræl Musk, e tem como apelido a letra Y.