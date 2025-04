Análise | O que teria acontecido se Mark Zuckerberg não tivesse comprado o Instagram e o WhatsApp?

Em 2012, quando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, fez um cheque de US$ 1 bilhão para comprar o Instagram, a maioria das pessoas achou que ele tinha perdido a cabeça. “US$ 1 bilhão em dinheiro?”, brincou Jon Stewart, na época apresentador do The Daily Show. “Por uma coisa que meio que estraga suas fotos?”

Mark Zuckerberg, CEOda Meta, deve argumentar no julgamento antitruste da empresa que, se não fosse pela compra do Instagram e do WhatsApp, sua empresa poderia ser apenas uma coisinha a menos no cenário das redes sociais Foto: Kenny Holston/NYT

Ninguém sabia como esses negócios iriam se desenrolar. Mas, em retrospectiva, foram negócios certeiros

Nesta segunda-feira, 14, o governo argumentou, em um julgamento antitruste histórico, que ambas as aquisições - agora consideradas entre as maiores da história do Vale do Silício - foram ações monopolistas, de uma empresa que protegia seu território. Zuckerberg, por sua vez, argumentou que, se não fosse por esses negócios, sua empresa - que foi renomeada para Meta - seria apenas uma sombra no cenário das redes sociais.

Mas o caso, que pode provocar a dissolução de uma das empresas mais poderosas da tecnologia, lida em grande parte com hipóteses. Nem o governo, nem Zuckerberg poderiam prever como a tecnologia evoluiria desde seu cheque de US$ 1 bilhão para o Instagram, ou o que teria acontecido se os reguladores não tivessem aprovado as compras. Isso torna o caso antitruste da Meta um dos mais escorregadios em um setor de tecnologia que há muito tempo é definido pela imprevisibilidade.

“Foi uma época muito, muito diferente no Vale do Silício”, disse Margaret O’Mara, historiadora de tecnologia da Universidade de Washington, sobre as aquisições do Facebook. “Havia um sentimento de ‘Oh, uau, o Facebook realmente é apenas um grupo de moleques gastando como loucos!”

Na época, eu tinha um lugar na primeira fila para ver as negociações do Facebook, especialmente com o Instagram. Como repórter da Wired Magazine, meu escritório em São Francisco ficava ao lado da sede do Instagram. Eu frequentava a lanchonete do outro lado da rua, perto do South Park Commons - um pedaço de verde na cidade - e comia em um banco do lado de fora do escritório do Instagram.

Kevin Systrom, cofundador do Instagram, com 1,80 m de altura, tinha 28 anos. Ele costumava dar voltas em torno do balanço de madeira e ferro em South Park Commons enquanto recebia ligações ou conversava sobre ideias de produtos com os funcionários. Jack Dorsey, cofundador do Twitter, que se identificava mais como um garoto das artes do que como um técnico, também frequentava o mesmo playground de South Park e conversava com amigos sobre ideias que acabaram se tornando seu aplicativo de rede social.

Essa ainda era a época em que os aplicativos sociais eram descartados como brinquedos, para publicar arte com café com leite ou contar às pessoas o que você estava comendo no café da manhã. O WhatsApp, que estava crescendo rapidamente em nível internacional, era um aplicativo de mensagens de texto sem um modelo de negócios. E havia muitos clones desses aplicativos, como o Color, o Flickr e o VSCO para compartilhamento de fotos, e o Kik, o Skype e o Viber para mensagens.

Até mesmo o Facebook enfrentou dúvidas na época sobre a viabilidade de seu negócio. Dois meses depois que a empresa do Vale do Silício anunciou que estava comprando o Instagram, ela realizou uma das ofertas públicas iniciais de tecnologia mais desastrosas desde o final da “era pontocom” dos anos 90.

Quando Systrom testemunhou três meses depois para o Departamento de Corporações da Califórnia - uma condição para fechar o negócio com o Facebook - as ações do Facebook haviam caído quase pela metade em relação ao seu preço de IPO.

PUBLICIDADE Mas no Vale do Silício, as fortunas sobem e descem rapidamente. As empresas passam de fantasias a gigantes em apenas alguns anos. E o que pode parecer uma jogada comercial de um executivo em um momento pode ser rapidamente ridicularizado como um passo em falso no momento seguinte. Metade dos aplicativos mencionados acima estão mortos, morrendo ou foram vendidos por partes há muito tempo. Minha lanchonete favorita também não existe mais. Na época, Systrom deu uma visão positiva ao acordo com o Instagram, já que o futuro parecia cada vez mais sombrio para o Facebook. “Fui ensinado durante toda a minha vida que há vantagens e desvantagens em todos os mercados públicos”, disse ele na audiência do Departamento de Corporações da Califórnia em agosto de 2012, da qual participei no sexto andar do departamento no centro de São Francisco. “Eu ainda acredito firmemente no valor de longo prazo do Facebook.”

Ele acabou por estar certo. Hoje, o Instagram e o WhatsApp são duas das partes mais importantes dos negócios da Meta. Publicações, vídeos e comunicações nas plataformas geram regularmente conversas globais sobre esportes, notícias, política e cultura. Os aplicativos têm bilhões de usuários.

No mesmo segmento do Daily Show de 2012, Jessica Williams, a correspondente sênior para jovens, disse - com a língua totalmente na bochecha - que a compra do Instagram pelo Facebook fazia todo o sentido.

“Antes do Instagram, se eu quisesse que minhas fotos parecessem ter sido tiradas nos anos 60, teria que inventar uma máquina do tempo e viajar 50 anos para trás”, disse ela. “Você sabe quanto custaria para construir uma máquina do tempo?”

“Facilmente US$ 1 bilhão.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.