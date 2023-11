O retorno glorioso de Sam Altman à OpenAI reprisa a clássica volta de Steve Jobs à Apple

THE NEW YORK TIMES - Steve Jobs, impulsionado por sua genialidade e intuição, inventou o iPhone e transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo. Ele era intransigente e insubstituível. Sua vida foi criar o futuro, que seria repleto de dispositivos controlados por seus usuários.

Sam Altman passou o último ano ocupando a vaga de Jobs como o empresário do Vale do Silício responsável pelo futuro. Esse é o maior cargo do Vale do Silício e, agora, o mais difícil. À medida que mais pessoas se preocupam em serem controladas em vez de estarem no controle, o futuro está repleto de perigos.

Até sexta-feira, 17, Altman era o CEO da OpenAI, a empresa dominante de inteligência artificial (IA). Ele prometeu que a IA daria início à primeira era de ouro da humanidade, apesar de ter sido criada pelo mesmo tipo de inventores que achavam que havia um mercado para torradeiras conectadas à internet.

As ambições vagas, mas vastas, de Altman o colocaram em apuros com o conselho da OpenAI, que disse que ele “não era honesto” em suas comunicações e o demitiu. Isso chocou o Vale do Silício, que quase fez de tudo para exigir a reintegração de Altman. O futuro é abstrato, mas muito dinheiro estava em risco.

Cinco dias depois, Altman voltou ao comando da OpenAI, enquanto o antigo conselho foi demitido - todo esse processo aprofundou os paralelos com Jobs, que foi expulso pela diretoria da Apple em 1985. A Apple estava falindo, e Jobs não era exatamente um funcionário exemplar. Ele deixou não apenas a empresa da qual era um dos fundadores como também o setor de computadores pessoais.

Onze anos depois, com a Apple em situação ainda pior, Jobs retornou. Foi o maior segundo ato da história dos negócios americanos. A Apple agora vale US$ 3 trilhões.

O mito do CEO visionário

A carreira de Jobs, que morreu em 2011, apresenta aos fundadores de tecnologia uma comparação atraente, mas talvez impossível. Há muitos clichês sobre o Vale do Silício que o Vale do Silício gosta de acreditar que são verdadeiros, incluindo “Não se trata de dinheiro”, “Mexa-se rápido e quebre coisas” e “Três pessoas estão construindo algo em uma garagem que será o próximo Google”.

Um dos clichês mais persistentes é o do fundador visionário - o executivo que consegue alcançar o futuro e transformá-lo em algo que as massas adoram. Se fizer isso direito, sua empresa valerá um trilhão de dólares. Se fizer errado, você terá uma torradeira muito cara.

A lenda do fundador visionário não começou com o Jobs, mas ele a elevou a um novo patamar. “Ele parecia ser capaz de enxergar um pouco além do horizonte quando outras pessoas não conseguiam ver além da ponta do nariz”, diz Michael Moritz, um historiador da Apple que mais tarde se tornou um investidor de risco, ao The New York Times em 1985.

Essa foi uma descrição que o próprio Jobs acabou adotando. “Algumas pessoas dizem: ‘Dê aos clientes o que eles querem’”, disse ele, em uma das declarações mais citadas. “Mas essa não é a minha abordagem. Nosso trabalho é descobrir o que eles vão querer antes que seja feito.”

Jobs fez com que isso parecesse fácil. Um pequeno dispositivo que comporta mil músicas? Vendido. Mas mesmo com algo tão simples de entender como carros autônomos, o que as pessoas vão querer não está muito claro.

Enquanto Altman negociava para recuperar seu emprego, foi anunciada a renúncia de Kyle Vogt como CEO da Cruise, a divisão de carros autônomos da General Motors. Sua saída foi motivada por uma sequência de eventos negativos no mês passado, quando uma mulher em São Francisco, que tinha acabado de ser vítima de um atropelamento, foi atropelada por um robotáxi da Cruise. A licença da Cruise para operar na Califórnia foi suspensa após o acidente.

Vogt foi cofundador da Cruise, que a GM comprou em 2016, e foi o principal arquiteto de seu sucesso em um campo outrora lotado de startups. Seu jeito de ser agressivo agora é um risco, o que tornou sua saída inevitável. Os defensores da direção autônoma podem argumentar que muito mais pessoas são feridas por motoristas humanos do que por veículos autônomos, mas há algo profundamente inquietante em um carro que parece não funcionar.

Vogt foi substituído por dois membros da GM, um deles seu conselheiro geral. Foi uma mensagem incisiva: Este não é um momento para líderes visionários.

Antes de uma versão do ChatGPT ser lançada, Altman era amplamente desconhecido fora do Vale do Silício. Ele era um empresário que havia dirigido a Y Combinator, principal incubadora de startups do mundo. Lá, ele aprendeu que a turbulência sempre se escondia por trás de uma nova empresa promissora. “As empresas iniciantes, por dentro, estão sempre muito quebradas”, dizia ele.

Ele também tinha a reputação de um fanfarrão. Ele escreveu em seu blog em 2017 que se sentia mais à vontade para discutir ideias polêmicas na comunista Pequim do que na liberal São Francisco. Talvez ele estivesse pensando na época em que, em 2015, disse em uma conferência que “a I.A. provavelmente levará ao fim do mundo, mas, enquanto isso, haverá grandes empresas”.

Será que as pessoas do mundo vão ter seus globos oculares escaneados em troca de alguma moeda falsa e promessas vagas de que suas retinas serão usadas, de alguma forma, algum dia, por alguém para ajudar a provar que elas realmente existem? Essa foi uma das apostas paralelas de Altman, apresentadas neste ano. Mesmo quando foi ridicularizado, ele declarou que “nós adoramos especialmente nossos haters, isso nos dá energia, por favor, continuem assim!”

Centenas de funcionários da OpenAI assinaram uma carta na segunda-feira exigindo o retorno de Altman, o que ajudou a reconduzi-lo ao cargo. Para eles, Altman é o fundador visionário que pode salvá-los, salvar a OpenAI e, talvez, toda a humanidade.

Perigos

Essa narrativa de super-herói é o motor secreto de praticamente todos os livros amados pelos empreendedores do Vale do Silício. Travis Kalanick, fundador do Uber, era um devoto de Ayn Rand, cujos heróis estão em guerra com a sociedade. Jeff Bezos, fundador da Amazon, é fã de “Jornada nas Estrelas”, em que o Capitão Kirk toma todas as decisões e se encarrega de todos os grupos de aterrissagem. Peter Thiel, o investidor que apoiou Donald Trump em 2016, adora “O Senhor dos Anéis”, um conto épico em que um punhado de heróis salva o mundo. Os nomes das empresas de Thiel (Palantir, Mithril, Valar) foram tirados da história.

Altman adora a série de ficção científica “Fundação”, de Isaac Asimov, que, mais uma vez, trata de como um sábio carismático e clarividente e seus acólitos, em sua maioria homens, podem salvar a todos, neste caso, 25 milhões de planetas.

Mas o caminho para se tornar um Gandalf ou Capitão Picard da vida real está repleto de perigos.

Elizabeth Holmes, da Theranos, se inspirou em Jobs. Quando não conseguia fazer com que sua tecnologia de exame de sangue funcionasse, ela simplesmente fingia que funcionava. Adam Neumann prometeu reinventar a experiência de escritório com a WeWork. A empresa declarou falência há duas semanas, embora Neumann tenha conseguido ficar rico. Sam Bankman-Fried, a brilhante promessa da criptomoeda, será condenado em março por fraude. Elon Musk não ajudou sua reputação ou sua conta bancária ao comprar o Twitter, agora chamado de X.

Para Altman, o caos na OpenAI pode ter sido um pico pessoal. Apesar de toda a conversa sobre a IA que está tirando empregos, ele de repente se tornou a pessoa essencial em toda a tecnologia. Uma publicação no X feita por Eric Schmidt, ex-CEO do Google, capturou parte do clima, e não importa que o Google esteja em uma competição acirrada com a OpenAI:

“Sam Altman é um herói para mim. Ele construiu uma empresa do nada para um valor de US$ 90 bilhões e mudou nosso mundo coletivo para sempre. Mal posso esperar para ver o que ele fará em seguida. Eu e bilhões de pessoas nos beneficiaremos de seu trabalho futuro - será simplesmente incrível.”

Esse é um elogio no nível de Jobs. Talvez sabiamente, Altman desprezou todas as ofertas que estava recebendo para financiar sua próxima startup. Afinal, agora, ele está de volta ao lugar de onde não deveria ter saído, segundo seus apoiadores. Um desfecho igual ao de Steve Jobs.

