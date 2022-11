‘Obrigado pela paciência’, diz Twitter a funcionários que permaneceram após demissões

Publicidade

Ao fim desta sexta-feira, 4, o Twitter enviou uma carta para tranquilizar os funcionários que permaneceram na companhia após a onda de demissões programadas para hoje, de acordo com cópia do documento obtido pelo site Business Insider.

Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas restaram, mas o novo dono da firma, Elon Musk, havia antecipado que os cortes poderiam atingir até 75% dos 7,5 mil funcionários em todo o mundo. No Brasil, funcionários estão em suspenso, incertos da situação trabalhista.

Na carta aos que restaram, a companhia “agradece a paciência” dos funcionários. “Nós estamos enviando este e-mail para confirmar que o seu emprego não foi impactado pela redução de trabalhadores hoje”, diz o Twitter.

A empresa declara que os escritórios da firma, cuja sede é em San Francisco, na Califórnia, permanecerão fechados até a próxima segunda-feira, 7.

Ainda, o Twitter afirma que “em breve” o CEO da companhia, Elon Musk, irá entrar em contato com os funcionários: “Ele anseia por comunicar a todos sobre a sua visão para a companhia”, diz.

Até esta sexta-feira, Musk não reconheceu publicamente as demissões. Além disso, nos últimos dias, os colaboradores se queixaram de que o bilionário não se comunicou com os funcionários desde a conclusão da aquisição, realizada na semana passada.

Abaixo, leia na íntegra a tradução do e-mail de confirmação de emprego:

“Olá,

“Obrigado pela sua paciência através dessa transição e pelo seu comprometimento com o importante trabalho que você exerce no Twitter. Nós estamos enviando este e-mail para confirmar que o seu emprego não foi impactado pela redução de trabalhadores hoje.

“Durante a semana passada, Elon passou tempo com vários funcionários, clientes, parceiros, criadores de políticas e usuários do Twitter. Ele anseia por comunicar a todos sobre a sua visão para a companhia em breve.

“Sabemos que você provavelmente tem várias perguntas e vamos ter mais informações para compartilhar na próxima semana. Por enquanto, por favor, note que até segunda-feira a Birdhouse está temporariamente offline, nossos prédios comerciais estão temporariamente fechados e todos os crachás de acesso estão temporariamente suspensos. Os escritórios irão reabrir na segunda-feira, 7 de novembro.

“Obrigado por continuar demonstrando respeito pelos colegas que foram impactados enquanto passamos por essas mudanças. Como um lembrete, nós esperamos que você continue cumprindo as políticas da companhia em evitar discutir informações confidenciais da empresa nas redes sociais, com a imprensa ou em qualquer outro lugar.

“Mal podemos esperar para trabalhar com você no futuro emocionante do Twitter.”