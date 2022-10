Óculos de realidade virtual da Apple poderá ter leitura dos olhos para login e pagamentos

Um dos principais rumores envolvendo a Apple é do que a empresa está desenvolvendo óculos de realidade virtual. Nesta sexta, 14, mais algumas informações sobre o suposto aparelho surgiram. Segundo o site The Information, o aparelho terá uma tecnologia de digitalização da íris.

Com isso, seria possível realizar login e até pagamentos apenas com os olhos. O equipamento seria capaz também de verificar quem está utilizando os óculos, permitindo que várias pessoas os utilizem. O funcionamento seria semelhante à tecnologia biométrica dos aparelhos da Apple, como o sensor de impressão digital e reconhecimento facial.

Sem revelar identidades, o The Information cita duas pessoas envolvidas no desenvolvimento do produto. A Apple não se manifestou oficialmente sobre o equipamento, mas rumores apontam que a marca deve lançá-lo em 2023.

Se confirmado o recurso, seria um diferencial da Apple em relação aos novos óculos da Meta, o Quest Pro, anunciado nesta semana. O concorrente possui câmeras que podem rastrear o movimento dos olhos, mas o sistema não é utilizado para autenticação. Em relação ao preço, há rumores de que os óculos da Apple custem cerca de U$ 3 mil, quase o dobro do Quest Pro, que vai ser vendido por U$ 1,5 mil nos EUA.