OpenAI, dona do ChatGPT, agora vale US$ 300 bilhões após maior investimento da história

A OpenAI anunciou na segunda-feira, 31, que concluiu um acordo de captação de recursos de US$ 40 bilhões, o maior aporte em uma startup já realizado na história. O novo investimento, liderada pelo conglomerado japonês SoftBank, avalia a OpenAI em US$ 300 bilhões, quase o dobro do que a companhia valia há seis meses. Isso faz da dona do ChatGPT uma das empresas privadas mais valiosas do mundo, juntamente com a empresa de foguetes SpaceX e a ByteDance, dona do TikTok.

A OpenAI iniciou o boom da inteligência artificial (IA) no final de 2022 com o lançamento de seu chatbot esperto, o ChatGPT. Sua última rodada de investimentos indica que a empolgação do setor de tecnologia com a IA continua forte, mesmo em meio a preocupações com a eficácia e a segurança da tecnologia em rápido aprimoramento.

A empresa disse que 500 milhões de pessoas estão usando ativamente o ChatGPT, seu chatbot online, a cada semana, em comparação com 400 milhões em fevereiro Foto: Yuichi Yamazaki/YUICHI YAMAZAKI

PUBLICIDADE “Esse investimento nos ajuda a expandir a fronteira e a tornar a IA mais útil na vida cotidiana”, disse Sam Altman, CEO da OpenAI, em uma declaração ao The New York Times. A empresa também disse que 500 milhões de pessoas estão usando ativamente o ChatGPT a cada semana - em comparação com 400 milhões no final de fevereiro - e que 20 milhões de pessoas estão pagando para usar versões mais avançadas do chatbot.

O novo investimento será feito em duas partes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o acordo que falou sob condição de anonimato. Um montante inicial de US$ 10 bilhões chegará imediatamente, com outros US$ 30 bilhões chegando até o final do ano, disse a pessoa.

O SoftBank Group está fornecendo 75% do total, com o restante vindo de outros investidores, incluindo Microsoft, Thrive Capital, Coatue e Altimeter, disse a pessoa. A Microsoft e a Thrive Capital lideraram rodadas de investimento anteriores na OpenAI.

Altman ajudou a criar a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos em 2015, juntamente com o CEO da Tesla, Elon Musk, e vários outros. Em 2018, depois que Musk deixou a organização após uma batalha pelo controle, Altman vinculou a OpenAI a uma empresa com fins lucrativos para poder levantar os bilhões de dólares necessários para desenvolver tecnologias de inteligência artificial.

Mas a organização sem fins lucrativos manteve o controle da empresa. No ano passado, Altman e sua empresa começaram a trabalhar em um plano para transferir o controle da empresa da organização sem fins lucrativos para os investidores da OpenAI como uma empresa com fins lucrativos.

Logo depois, Musk processou a OpenAI e Altman, alegando que eles haviam violado o contrato de fundação da empresa ao colocar os interesses comerciais acima do bem público.

A OpenAI planeja transferir o controle da empresa para uma corporação de benefício público, ou PBC, que é uma corporação com fins lucrativos projetada para criar o bem público e social. Se essa mudança não for concluída até o final do ano, o SoftBank terá a opção de reduzir sua contribuição total para US$ 20 bilhões, disse uma pessoa familiarizada com o último acordo de investimento.

Musk e um consórcio de investidores intensificaram sua briga com Altman este ano, oferecendo-se para comprar por mais de US$ 97 bilhões os ativos da organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI. O conselho de administração da OpenAI rejeitou a oferta.

Mas a oferta ainda pode complicar os esforços de Altman para separar a empresa do conselho da organização sem fins lucrativos e levantar os bilhões de dólares que a OpenAI precisa para desenvolver novas tecnologias.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.